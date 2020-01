Gobierno francés, furioso por artículo de ‘The Economist’

PARÍS, Francia (Reuters). -Las autoridades francesas criticaron airadamente el viernes un artículo del semanario británico The Economist que acusa a Francia de ser una "bomba de tiempo en el corazón de Europa" y un peligro para el euro, y catalogaron al medio de sensacionalista.



La portada de The Economist muestra siete panes de "baguette" unidos por una bandera tricolor francesa con una mecha encendida en el centro. El principal artículo del semanario expresa su preocupación de que las reformas económicas del presidente Francois Hollande no sean lo suficientemente ambiciosas, y advierte que los mercados financieros podrían volverse en contra de Francia y poner en peligro el futuro del euro.



"Honestamente, The Economist nunca se ha distinguido por su sentido de imparcialidad", dijo el ministro de Industria, ArnaudMontebourg, a la radio Europe 1. Además de las dudas sobre la magnitud de los esfuerzos que está realizando Francia para realizar reformas, muchos economistas y funcionarios de la Unión Europea se muestran escépticos de que el gobierno socialista de Hollande pueda alcanzar su objetivo de reducir el déficit público al 3% de la producción para 2013, tal como se prometió.



Un fracaso de esta promesa podría llevar a los mercados financieros a exigir mayores rendimientos para sus bonos, que se encuentran actualmente en torno a mínimos históricos del 2%.



El editor de The Economist en Europa, quien escribió el reportaje, defendió las críticas de imparcialidad en contra del semanario. Dos artículos de portada publicados este año acusaron anteriormente a Francia de estar negando la realidad económica y calificaron a Hollande de ser "más peligroso" que el expresidente conservador Nicolas Sarkozy, rival del actual mandatario en los últimos comicios presidenciales franceses.



"El objetivo de esta cobertura y del artículo es animar a Francia", dijo John Peet al diario 20 Minutes. "Otros países, como Grecia y Portugal, han llevado a cabo muchas reformas. Esto no es todavía el caso de Francia", agregó.