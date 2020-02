El alza del IVA hundirá el consumo en España, pero recaudará lo previsto

MADRID, ESPAÑA (EFE).- La subida del IVA, en vigor desde hoy sábado, 1 de agosto, en España, elevará la inflación y provocará una depresión aún mayor del consumo, si bien el Estado conseguirá en buena medida recaudar lo previsto con el incremento de este impuesto al valor añadido, según los expertos consultados por EFE.



En un contexto de recesión económica, muchos comercios y cadenas de distribución han optado por no trasladar a los precios la subida del IVA en un intento por amortiguar el declive del consumo, que cayó el 1% entre abril y junio, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE).



La mayoría de analistas coincide en que el incremento impositivo, una de las nuevas reformas puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular para intentar cumplir con el déficit fiscal impuesto por la UE, se irá repercutiendo de forma progresiva en los precios, aunque creen que dependerá del tipo de producto y de si se trata de grandes cadenas o de pequeñas y medianas empresas.



Asimismo, descartan que se vayan a producir problemas internos en las compañías a la hora de aplicar la subida, aunque algunos apuntan que las pequeñas y medianas empresas necesitarán un mayor período de adaptación para ganar en eficiencia.



Según los expertos, de la estrategia de las empresas dependerá también que suba en mayor o menor medida la inflación, que podría cerrar el año en torno al 3% o al 3.5%.



De acuerdo con el plan presupuestario de 2013 y 2014, remitido por el Ejecutivo español a Bruselas a principios de agosto, los ingresos procedentes de la subida del IVA alcanzarán los dos mil 300 millones de euros ($2 mil 892 millones) en los últimos cuatro meses de 2012, 10 mil 134 millones ($12 mil 744 millones) en 2013 y 9 mil 670 millones ($12 mil 161 millones) en 2014.



El director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Ángel Laborda, cree que el Ejecutivo es consciente de los "efectos colaterales" de una subida del IVA, y señala que, aunque se retraiga el consumo, la recaudación aumentará en términos netos.



Laborda espera que el alza impositiva no se note apenas en algunos de los grandes sectores del consumo, como el textil o la alimentación, mientras que se trasladará íntegramente a los carburantes, la electricidad, el gas y el agua.



"Muchas cadenas han dicho que no lo van a repercutir", recuerda, tras indicar que "los consumidores tendrán en cuenta la evolución de los precios de los establecimientos".



El economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, estima que la recaudación aumentará, "aunque algo menos de lo esperado", ya que es inevitable que el alza del IVA reduzca el consumo, y por ende, la inversión y el empleo.



"El consumo seguirá deprimido en el tercer trimestre y se hundirá en el cuarto, porque el impacto de la subida será muy recesivo", alerta Díez, al tiempo que apunta un cambio en los hábitos de compra de los hogares, cada vez con menos recursos.



De la misma opinión es el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Caramés, quien considera que las familias "reasignarán recursos".



El economista Pablo Almagro del Instituto de Estudios Económicos (IEE) indica al respecto que los hogares "irán hacia productos más baratos" y pone de ejemplo Portugal, donde el incremento de precios de bienes y consumo con una demanda interna débil hizo que cayera el consumo y la recaudación.



Sin embargo, cree que el consumo en España ya está muy ajustado y señala como efecto positivo del alza del IVA un posible incremento del ahorro, que también favorecerá el "desendeudamiento" de las familias.



El economista Blas Calzada, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), considera "una locura" intentar que crezca el consumo antes que la producción. "Primero hay que mejorar la producción y, cuando exportemos mucho y el producto interior bruto crezca, ya hablaremos del consumo", añade.