Letta pide a los partidos italianos que no se olviden de la prima de riesgo

ROMA, Italia (EFE). -El primer ministro italiano, Enrico Letta, pidió hoy a los partidos políticos de su país que no se olviden de la importancia del hecho de que los tipos de interés de la deuda de Italia y su prima de riesgo se mantengan en niveles relativamente bajos, como ocurre actualmente.Durante la presentación en Roma del plan industrial de la Caja de Depósitos y Préstamos italiana, el jefe del Ejecutivo dijo además que su coalición gubernamental es más "sólida" de lo que se cree, a pesar de las tensiones internas por cuestiones como los problemas judiciales del exprimer ministro Silvio Berlusconi."Espero que la política italiana no se olvide de la importancia de los tipos de interés y de la prima de riesgo. He tenido la impresión de que se ha hablado tanto de ello en 2011 que, después, como a menudo ocurre en Italia, ha habido una indigestión y no se habla más de ello", dijo Letta, en una comparecencia retransmitida en directo por televisión.El nivel actual de la prima de riesgo, añadió, "demuestra que la confianza en Italia ha vuelto, la confianza en lo que se hace, que es además fruto de la estabilidad. La estabilidad quiere decir estar en disposición de hacer cosas y permitir que los programas que se anuncian puedan ser aplicados".Según el primer ministro socialdemócrata, la confianza de los mercados es un motivo que debe "impulsar" a su Gobierno para no detenerse y es una señal que todos los partidos italianos tienen que recibir y sobre la que tienen que reflexionar.