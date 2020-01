Maersk niega monopolio en transporte de contenedores Asia-Europa

QINGDAO, China (Xinhua). -La mayor transportista de contenedores del mundo, la danesa Maersk Line, negó hoy que un nuevo servicio que lanzó recientemente esté diseñado para monopolizar el mercado Asia-Europa.Hanne Sorensen, gerente y presidenta de Maersk Line, dijo a los reporteros en la ciudad portuaria de Qingdao, este de China, que el servicio "Daily Maersk" es sólo una acción para ayudar a la compañía a sobrevivir en un mercado competitivo.El servicio, lanzado el 24 de octubre, ofrece tiempos de transporte garantizados para cada contenedor con salidas diarias, mientras que otras compañías sólo ofrecen dos o tres salidas a la semana en promedio.Los temores de un monopolio surgieron luego de que los analistas del transporte señalaron que el servicio es un intento de Maersk de eliminar a las compañías transportadoras pequeñas, muchas de las cuales no tienen suficientes barcos para ofrecer salidas diarias.No obstante, Sorensen indicó que: "Si no podemos ofrecer productos valiosos a nuestros clientes, podríamos no ser capaces de sobrevivir en este industria en un periodo de mercado bajo. Nos esforzamos arduamente para hallar un producto que ofrezca valor a los clientes y que ellos tengan preferencia por Maersk Line".