Merkel apoya un capitalismo sin excesos

11:13 a.m. - DAVOS, Suiza. (EFE). -La canciller alemana, Angela Merkel, abogó hoy por un capitalismo de mercado donde se limiten los excesos y opinó que el G-20 es un buen formato de colaboración mundial para resolver la crisis actual y evitar una repetición.

En una intervención especial ante el Foro Económico de Davos (Suiza), Merkel señaló que es fundamental restablecer la confianza, pues de otro modo las empresas no invertirán, los bancos no prestarán y los consumidores no comprarán.

Insistió, como otros líderes mundiales, en que han de reformarse las instituciones financieras y se deben fijar algunas ideas muy claras, entre ellas la actuación de los bancos.

"Los mercados financieros tienen que cumplir su tarea de una manera responsable", dijo Merkel, quien recordó que ya antes del colapso financiero Alemania "había hecho esfuerzos para introducir la transparencia".

Expresó su idea de que con la nueva Administración de Estados Unidos "podamos trabajar a favor de mayor transparencia, de reglas más claras".