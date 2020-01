México reemplaza a 700 inspectores de aduanas

3:23 p.m. - MÉXICO, (AP). -México reemplazó a sus 700 inspectores de aduanas con agentes recién entrenados para combatir el narcotráfico.

El gobierno envió soldados a los aeropuertos y cruces fronterizos en todo el país para que éstos decomisaran las armas que habían sido entregadas a los inspectores aduanales.

Pedro Canabal, portavoz del Servicio de Administración Tributaria, indicó hoy, domingo, a The Associated Press que dichos inspectores no fueron despedidos.

En lugar de ello, la institución decidió no recontratarlos después de que sus contratos expiren el fin de semana.

Fueron sustituidos con mil 400 agentes recién contratados que han sido entrenados durante meses y a los que se les ha revisado exhaustivamente su historia personal con el fin de asegurarse de que no tienen antecedentes penales.