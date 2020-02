Ministro de Finanzas de Chipre abandona Rusia con las manos vacías

MOSCÚ, Rusia (EFE). -El ministro de Finanzas de Chipre, Mijalis Sarris, abandonó hoy Rusia con las manos vacías: Moscú ha dado un paso al costado y deja el rescate financiero de la isla en manos europeas."Rusia se sumará al arreglo de los problemas financieros de Chipre sólo después de que se alcance un acuerdo entre las autoridades chipriotas y la Unión Europea", declaró el primer ministro ruso, Dmitri Médvedev, en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barros. Eso sí, el jefe del Gobierno ruso precisó que Rusia "no ha cerrado la puerta" a las conversaciones con Chipre.Sarris, quien llegó hace dos días a la capital rusa con la misión, si no de conseguir un salvavidas financiero para su país, sí de obtener ciertos respaldos que alivien la situación de Chipre, no logró convencer a las autoridades rusas. "No hemos podido recibir el apoyo que queríamos", dijo el ministro chipriota, citado por las agencias locales, antes de dejar Moscú.Sin embargo, el jefe de las finanzas chipriotas manifestó que más adelante Rusia podría conceder un nuevo crédito y revisar las condiciones de un empréstito anterior de 2 mil 500 millones de euros."Las negociaciones han concluido", sentenció el titular de Finanzas ruso, Antón Siluánov, al resaltar que las ofertas que trajo a Moscú su homólogo chipriota, incluida la de participar en la explotación de un yacimientos de gas, no suscitaron interés en la parte rusa.