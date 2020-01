Morales espera nacionalizar trenes y electricidad en Bolivia

2:16 p.m. - LA PAZ. Bolivia (AP). -El presidente Evo Morales anunció hoy sábado que proyecta nacionalizar los ferrocarriles y empresas eléctricas y aseguró que si no tomó la medida ha sido por falta de dinero.

"En tres años no hemos cumplido todo (en nacionalizaciones), falta los ferrocarriles y falta energía, algunos por falta de recursos económicos", dijo el mandatario el sábado en un acto público ante campesinos en una localidad del centro de Bolivia.

"No estoy ignorando, en cualquier momento habrá sorpresas en esas empresas", dijo. "No lo quiero anunciar (todavía), no me estoy durmiendo, a veces hay que calcular la plata", agregó. Sin embargo, reconoció que sería "un error" nacionalizar empresas sin garantizar inversiones.

Morales nacionalizó en mayo de 2006 los hidrocarburos al haber obligado a una docena de petroleras a modificar sus contratos. El año pasado tomó el control de una telefónica filial de la italiana Euro Telecom Internacional (ETI) que inició una demanda contra el Estado boliviano.