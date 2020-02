NEC adquirirá a negocio de móviles de Casio y de Hitachi

10:53 a.m. - TOKIO, Japón. (Reuters).- La japonesa NEC Corp. adquirirá las operaciones de telefonía celular de Casio Computer Co. y Hitachi Ltd, en momentos en que el golpeado sector se consolida para recortar costos y sobrevivir a un mercado en veloz contracción.

La jugada creará al segundo mayor fabricante de celulares de Japón con ventas por 390 mil millones de yenes (4 mil 300 millones de dólares) y podría disparar una consolidación en un sector desgastado por la superpoblación de firmas.

NEC, el tercer mayor fabricante de móviles del país, dijo el lunes que escindiría su división de celulares y la fusionaría con el emprendimiento de Hitachi y Casio.

NEC controlaría un 70.7% en la nueva empresa, mientras que Casio tendría un 20% y Hitachi se quedaría con un 9.3%.

Esto permitiría que Casio y Hitachi mantengan al negocio de celulares, que da pérdida, fuera de sus libros consolidados.

"Con la contracción del mercado actual, sabíamos que aquí no había espacio suficiente para que sobrevivieran 8 compañías", dijo el vicepresidente de NEC, Akihito Otake, en conferencia de prensa.