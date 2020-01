OMC sigue buscando salvar la Ronda de Doha

GINEBRA, Suiza.(DPA).-Representantes del gobierno de más de 150 países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) continuaron este sábado, en la octava conferencia de ministros de la organización en Ginebra, los debates sobre las opciones para la salvar la Ronda de Doha de liberación del comercio mundial. Sin embargo, el acuerdo no parece estar cerca, señalaron círculos diplomáticos.El proyecto lleva el nombre de la capital qatarí, donde hace diez años se inició un proceso que preveía terminar en el derribo de barreras comerciales y la eliminación de aduanas y subvenciones para liberalizar el comercio mundial. El director general de la OMC, Pascal Lamy, había advertido durante la apertura de la conferencia que el comercio mundial se encontraba en una encrucijada, en vista del estancamiento de las negociaciones de Doha. Y señaló que el proteccionismo de muchos países impedía los avances, con implicaciones para el crecimiento económico y costos a la economía mundial de unos 800 mil millones de dólares anuales.Los Estados de la Unión Europea (UE) abogaron durante la conferencia por no abandonar los esfuerzos para la liberación comercial y reactivar la Ronda de Doha. Fuentes diplomáticas señalaron que esa posición la apoyó la mayoría de participantes en la conferencia. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre un documento final común reconociendo la Ronda de Doha. En lugar de ello, se prevé para esta noche, al cierre de los encuentros, una declaración del presidente de la conferencia, el ministro de Comercio nigeriano, Olusegun Aganga, sobre el transcurso de las deliberaciones, que servirá junto con algunos discursos de informe final de la cita. El día central del encuentro fue el viernes, cuando la OMC acogió en su seno a Rusia como su miembro número 154 tras 18 años de negociaciones. Diez años después de la entrada de China, Rusia era la última de las grandes economías del mundo y el último miembro del G20 pendiente de ingresar en la organización comercial. El Parlamento moscovita debe ahora ratificar la entrada. También fueron admitidos Montengro y Samoa.