Rouseff llama a no ceder ante ‘trampas’ del sistema financiero internacional

SAN SALVADOR, El Salvador (ACAN-EFE).- La presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, exhortó hoy viernes, 31 de agosto, a Latinoamérica y el Caribe a no ceder en los avances en su desarrollo frente a las "extravagancias" y "trampas" del sistema financiero internacional. En un mensaje que envió a los participantes en el trigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se celebró en San Salvador, Rouseff hizo también un llamamiento a fortalecer la integración regional."El desarrollo y la igualdad están de regreso en la región; no podemos aceptar que ciclos externos adversos y extravagancias del sistema financiero internacional hagan retroceder nuestros avances", manifestó Rouseff en la misiva, leída por el canciller brasileño, Antonio Patriota, durante la reunión final del encuentro.En su momento, varios expertos vinculados a la Cepal "nos alertaron sobre esas trampas y nos enseñaron alternativas", remarcó la mandataria brasileña, cuyo país albergó en 2010 el anterior período de sesiones de la Cepal.Tras reseñar los logros sociales y económicos que Brasil ha obtenido en los últimos años, Rouseff invitó a los países de la región a "crecer juntos combatiendo la desigualdad", como plantea la Cepal en su propuesta de cambio estructural que centró la reunión. "No creemos que nuestro desarrollo pueda estar aislado del futuro de nuestros vecinos", indicó, al recordar que la Constitución de Brasil establece "el compromiso con la integración regional latinoamericana". La presidenta brasileña señaló que en Latinoamérica y el Caribe "hay mucho espacio para el crecimiento del comercio intraregional y para la cooperación económica, social, cultural y política". Precisó que "América Latina y el Caribe aún tiene un comercio intraregional que no llega al 20% del PIB regional, mientras que en Europa llega al 67% y en Asia al 40%". Rouseff consideró que los acuerdos regionales de comercio y bloques creados en los últimos años, como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), "son instrumento que pueden realizar esta integración".Destacó el papel de la Cepal en el pensamiento económico de la región y dijo esperar que "mantenga su contribución efectiva para que los gobiernos de América Latina y el Caribe puedan retirar a millones de personas de la pobreza y la miseria, construyendo un futuro digno y sostenible, que incluya a todos los seres humanos".Delegaciones de los 44 paÍses miembros de la Cepal asistieron a la reunión en San Salvador, que empezó el pasado lunes y terminó hoy, y donde ese organismo lanzó una propuesta de cambio económico estructural con igualdad social y sostenibilidad ambiental.