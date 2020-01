Senado de Estados Unidos entra en receso hasta el miércoles al mediodía

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Senado estadounidense formalmente levantó sesiones en la tarde del martes, lo cual podría complicar aún más el destino de un proyecto de ley que aprobó para evitar 600 mil millones de dólares en alzas de impuestos y recortes de gastos conocido como el “abismo fiscal”.



El líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, levantó el Senado, que horas antes aprobó la legislación que eleva el impuesto a los ingresos por encima de 400 mil dólares anuales y otros cambios para evitar que el país caiga en el abismo.



La Cámara de Representantes estaba reunida el martes para decidir si aprueba el proyecto de ley o le hace cambios. Ellos están amenazando con enviar el proyecto de vuelta al Senado con cambios requeridos.



ENMIENDAS



Si la Cámara de Representantes de Estados Unidos hace cambios al proyecto aprobado por el Senado que busca evitar el “abismo fiscal”, el Senado no aceptará esa legislación, dijo este martes un asesor demócrata del Senado.



En la madrugada del martes, el Senado aprobó, con el amplio apoyo bipartidista, una legislación para evitar 600 mil millones de dólares en potencialmente dañinos aumentos de impuestos y recortes de gastos.



Los republicanos en la Cámara de Representantes, que no se mostraron satisfechos con la eliminación de recortes de gastos en el proyecto, están considerando enmiendas a la medida aprobada por el Senado.



“Nosotros no aceptaremos el proyecto de la Cámara si ellos cambian el acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado”, afirmó el asesor que pidió no ser identificado.



OPOSICIÓN



La medida aprobada por el Senado que tiene por objeto evitar el llamado “precipicio fiscal” chocó hoy, martes, directamente con la oposición del segundo republicano de mayor importancia en la Cámara de Representantes y otros legisladores, lo que genera interrogantes sobre cómo, y de qué manera, el Congreso podría llegar a una aprobación final de la medida.



“Yo no apoyo la propuesta de ley”, dijo Eric Cantor, líder de la mayoría republicana en la cámara. El representante de Virginia habló con los periodistas luego de una larga sesión a puerta cerrada con otros correligionarios a fin de medir el apoyo del partido a la medida.



Cantor es un influyente líder entre los conservadores y jóvenes republicanos en la cámara baja.



El republicano de Ohio Steve LaTourette, y otros participantes dijeron que el abrumador deseo entre los republicanos de la cámara era hacer una enmienda al proyecto de ley para incorporar más recortes presupuestarios y devolverla al Senado.



Varios legisladores y asesores dijeron que eso era una posibilidad, y al final la reacción republicana parece complicar seriamente los esfuerzos para promulgar una nueva ley antes del jueves, cuando el actual Congreso concluye su legislatura.



“El presidente y el líder presentaron opciones a los miembros y escucharon la retroalimentación”, dijo Brendan Buck, vocero del presidente de la Cámara de Representantes John Boehner.



“La falta de recortes en el gasto de la propuesta aprobada por el Senado era una preocupación generalizada entre nuestros miembros durante la reunión de hoy. Las conversaciones continuarán durante la tarde para encontrar un camino”.



Previamente, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes presionaban a Boehner para que permitiera la votación sobre el anteproyecto de ley aprobado por el Senado.



MANIOBRA



La maniobra de último minuto de Washington para evitar el llamado "abismo fiscal" pasó el martes a manos de la Cámara de

Representantes controlada por los republicanos, después de que el Senado dio luz verde al acuerdo bipartidista para frenar alzas de impuestos y recortes de gastos previstos para este año.

El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy con congresistas demócratas para persuadirlos de respaldar el acuerdo de último momento aprobado por el Senado para evitar el "abismo fiscal".Asimismo, el líder republicano John Boehner tendrá un breve encuentro con los representantes de su fracción.

Aún se desconoce cuándo se someterá el acuerdo a votación de la Cámara baja. Su aprobación en el Senado se produjo después de duras negociaciones entre las fracciones y ciertas concesiones hechas por el ala demócrata.

El republicano Tim Huelskamp comentó el acuerdo diciendo: "Al final del día, nuestra deuda será mayor; nuestro gasto aumentará; los impuestos subirán, y creo que los estadounidenses seguirán muy decepcionados con Washington.

ACUERDO

Demócratas y republicanos en el Senado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo en el diferendo sobre el presupuesto que finalmente evitó el denominado “precipicio fiscal”, y que ahora tendrá que aprobar la Cámara de Representantes lo antes posible, según pidió el presidente estadounidense Barack Obama.



El Senado lo aprobó esta mañana con una mayoría aplastante de 89 votos a favor y 8 en contra. La media “evita una subida de impuestos para el 98% de los estadounidenses y el 97% de los dueños de pequeños negocios”, dijo el presidente Barack Obama, quien instó a la Cámara de Representantes a “aprobar sin dilaciones” el proyecto de ley hoy mismo.



La Cámara de diputados, controlada por republicanos, se reunirá como muy pronto sobre las 17:00 GMT de hoy, pero tampoco se descarta que la votación se realice el 2 o el 3 de enero. Eso supondría que el presidente Barack Obama no podría firmar la ley antes del 1 de enero.



La votación en el Senado se produjo esta madrugada, dos horas después de que expirase el plazo para la entrada automática (el 1 de enero) de una serie de subidas de impuestos a gran escala e importantes recortes en ayudas, lo que se conoce como el “precipicio fiscal”, con el que se iba a reducir la ya abultada deuda del país en 600 mil millones de dólares. Pero con el acuerdo de hoy se ha conseguido evitar esa subida de impuestos y posponer los recortes.



“Todavía queda trabajo para reducir nuestra deuda”, dijo Obama, pero el acuerdo asegura “que vamos a continuar reduciendo el déficit a través de una combinación de nuevos recortes en el gasto y nuevos ingresos de los estadounidenses más ricos”.



DEMORA



El presidente de Estados Unidos (EU), Barack Obama instó esta mañana a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen mayoría, a que apruebe el acuerdo alcanzado en el Senado para sacar a EU del "abismo fiscal" en el cual entró pasada la medianoche.

Esta madrugada el Senado, donde los demócratas tienen mayoría, aprobó con 89 votos a favor y 8 en contra un acuerdo que retrasa los recortes automáticos de gastos gubernamentales y extiende las exenciones impositivas para la mayoría de los estadounidenses.

La Cámara ha fijado para el mediodía (17:00 GMT) el comienzo de sus deliberaciones en un día en el cual, por la festividad de Año Nuevo, no hay actividad en los mercados financieros, lo cual ha amortiguado el impacto de la caída, al menos técnica, por el "precipicio fiscal".

"Los dirigentes de ambos partidos en el Senado colaboraron para llegar a un acuerdo que fue aprobado con un abrumador apoyo bipartidista y que protege al 98 por ciento de los estadounidenses y al 97% de las empresas pequeñas contra un aumento de los impuestos", señaló Obama en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

"Si bien ni los demócratas ni los republicanos consiguieron todo lo que querían, este acuerdo es lo correcto que debemos hacer por nuestro país y la Cámara (de Representantes) debería aprobarlo sin demora", añadió.

Según Obama, lo estipulado en el acuerdo hará que la economía de EU crezca y que "el déficit se achique de manera equilibrada, mediante la inversión en la clase media y pidiendo a los ricos que paguen un poco más".

El "abismo fiscal" ha sido consecuencia de un acuerdo en el Congreso en 2011 que postergó la solución del déficit fiscal -de un billón de dólares al año- hasta después de la elección presidencial de noviembre pasado.

Bajo aquel arreglo, si el Ejecutivo y el Legislativo no se ponÍan de acuerdo sobre el déficit, entrarían en vigencia este 1 de enero recortes automáticos en todos los gastos del gobierno, expirarían las exenciones impositivas vigentes por una década, y unos 2.3 millones de personas perderían su subsidio por desempleo.



Basado en los servicios internacionales