Time decide cerrar revista

8:12 a.m. - NUEVA YORK/EU (Reuters). -El grupo de medios Time Inc. decidió cerrar, y no vender, su revista mensual Business 2.0, debido a una baja en los ingresos por publicidad, dijo hoy miércoles el periódico New York Times en su edición en internet.

Los empleados de la revista fueron informados que personal de recursos humanos y otros ejecutivos de Time Inc. visitarán las oficinas centrales en San Francisco para dar un cierre formal a las operaciones, luego de su edición de octubre, dijo.

Time reubicará al editor de Business 2.0, Josh Quittner, y a otros nueve miembros del equipo editorial a la revista Fortune, dijo el informe.

Según la publicación, que citó a fuentes familiarizadas con la situación, Time rechazó las ofertas de Mansueto Ventures, dueños de la revista de la competencia Fast Company, y de otros posibles compradores.

No se pudo recolectar los comentarios inmediatos de los portavoces de Time, filial de Time Warner Inc..