Toyota, Honda y Nissan cambiarán bolsas de aire

TOKIO, Japón (AP). -Toyota, Honda y Nissan hicieron un llamado a reparación de más de dos millones de vehículos por un problema idéntico con las bolsas de aire en la plaza del pasajero, cuyo inflador puede estallar, lanzando piezas de plástico. No se han reportado lesiones relacionadas con el problema.]La notificación a propietarios para que lleven su vehículo defectuoso a reparar a talleres de las tres empresas fue realizada por la empresa japonesa Takata Corp, debido a que las bolsas de aire defectuosas fueron instaladas por diversos fabricantes de automóviles, incluidos no japoneses, por lo que podría afectar hasta tres millones de vehículos, dijo el jueves la vocera de Takata, Akiko Watanabe, quien rechazó dar detalles al respecto.Toyota Motor Corp. está llamado a reparación en sus talleres a 1.7 millón de vehículos, de los cuales unos 580 mil fueron vendidos en Norteamérica, otros 490 mil en Europa y 320 mil en Japón.Los vehículos afectados son los Corolla, Tundra y Lexus SC producidos entre noviembre de 2000 y marzo de 2004. Toyota dijo que ha recibido cinco reportes de problemas de bolsa de aire *tres en Estados Unidos y dos en Japón-, pero que no ocasionaron lesiones.El fabricante sufrió un golpe a su reputación por una serie de llamados masivos al taller de reparación en 2009 y 2010, incluidas fallas de frenos, de pedales de acelerador y alfombrillas defectuosas, siendo en parte un reflejo de que varios modelos utilicen las mismas partes para ahorrar costos, pero el nuevo aviso de problemas está afectando también a otros fabricantes.Honda Motor Co. está llamando al taller a 1.1 millón de vehículos. Alrededor de 680 mil están en Norteamérica, 270 mil en Japón y 64 mil en Europa. Los modelos son Civic, CR-V y Odyssey.Los fabricantes de autos reportaron el problema al Ministerio de Transporte de Japón, y reportarán otros llamados a taller de reparación más tarde durante el día en otras regiones, señalaron. El llamado se extiende a Latinoamérica, China, otras naciones asiáticas, el Medio Oriente y África.Nissan Motor Co. llamó a reparación a 480 mil vehículos a nivel mundial por el problema de la bolsa de aire, aproximadamente 137 mil de ellos en Japón.