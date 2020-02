Uruguay dice que relación comercial con Argentina está 'en su peor momento'

MONTEVIDEO, Uruguay. (EFE).- El vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, afirmó hoy que las relaciones económico-comerciales de su país con Argentina están "en su peor momento" en años y lamentó las consecuencias que para los uruguayos tienen las políticas "proteccionistas" del vecino país.

"No quiero invadir soberanías que no me corresponden, pero sí quiero decir que esto a Uruguay lo perjudica notablemente. Estamos en el peor momento de nuestras relaciones económico-comerciales con Argentina en mucho tiempo", señaló Astori en declaraciones publicadas por el diario El País.

Argentina ha adoptado un enfoque de política económica "muy distinto" al uruguayo, "muy proteccionista en cuanto a sus relaciones internacionales, cosa que nos afecta, muy intervencionista y excesivamente regulatorio", consideró.

En opinión del vicepresidente, "con esas cosas no se pueden esperar buenos resultados".

El pasado lunes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina decidió aumentar del 15% a 20% el anticipo de impuestos que se cobra sobre la adquisición de viajes y las compras en el exterior con tarjeta, con el objetivo de fomentar el turismo interno.

La medida del Gobierno de Cristina Fernández afecta a las compras de paquetes turísticos y servicios de transporte en el extranjero.Esa resolución se suma a las tomadas por Buenos Aires para evitar la salida de dólares del país, que han perjudicado a Uruguay en la medida en que el turismo representa el 6% del Producto Interior Bruto Nacional y el 60% de los turistas que llegan al país son argentinos, seguidos por los brasileños, con el 14%.

El año pasado, antes de comenzar la temporada de verano austral (de diciembre a marzo), Montevideo anunció una serie de acciones para contrarrestar ese fenómeno, como ofrecer beneficios extraordinarios para los visitantes.

Entre otras cosas, se estableció la devolución de la totalidad del Impuesto al Valor Añadido (IVA), que en el país es del 22%, en los gastos de alimentación, fiestas y alquiler de vehículos.

Además, a los vehículos con matrícula extranjera que ingresaron a Uruguay se les obsequió con un vale de 25 dólares para combustible, y hubo rebajas especiales para los turistas en la compra de teléfonos móviles y la contratación de banda ancha de alta velocidad.

Según Astori, con esas acciones las autoridades uruguayas lograron "en buena medida" su meta "porque la afluencia de argentinos no registró una caída dramática ni mucho menos; quizás gastaron menos, pero los argentinos siguieron viniendo".