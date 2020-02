Wall Street cierra en alza en mercado aliviado por declaraciones de Bernanke

NUEVA YORK, Estados Unidos (AFP) - La Bolsa de Nueva York cerró en alza este viernes, aliviada por el discurso del jefe de la Reserva Federal (Fed) que reiteró que el banco central está dispuesto a adoptar nuevas medidas de impulso para la economía: el Dow Jones subió 0.69% y el Nasdaq 0.60%.El Dow Jones Industrial Average subió 90.13 puntos a 13 mil 90.84 unidades y el tecnológico Nasdaq 18.25 unidades a tres mil 66.96 unidades. El índice ampliado Standard & Poor's 500 subió 0,51% (+7.10 puntos a mil 406.58 unidades).Los inversionistas "respondieron de forma positiva a las noticias de Europa y a las declaraciones del presidente de la Fed en Estados Unidos", destacaron los analistas de Wells Fargo.Bernanke "reiteró la postura del banco central, de que intervendrá si la economía se estanca, pese a que no anunció medidas específicas", agregaron los expertos. En un esperado discurso pronunciado en Jackson Hole, Wyoming (oeste), el jefe de la Fed no excluyó la adopción de medidas adicionales de estímulo para la economía .Pese a que Bernanke no realizó ningún anuncio, el analista Michael Gapen, de Barclays, destacó el "tono positivo" de su discurso y el hecho de que el jefe del banco central se declarara insatisfecho con el nivel del desempleo.Antes de que Bernanke pronunciara su discurso, los índices de la plaza de Nueva York comenzaron una tendencia alcista, en sintonía con las bolsas europeas, señalaron los analistas de Charles Schwab.Los expertos atribuyeron esta subida al optimismo sobre una acción del Banco Central Europeo (BCE) en el corto plazo, en momentos en que España acaba de aprobar reformas para su sistema bancario.El mercado de las obligaciones cerró con una fuerte alza. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 1.562% desde 1.6200% y el del papel a 30 años bajó a 2.684% contra 2.738%. El rendimiento de las obligaciones (interés que paga el emisor) evoluciona en sentido inverso a su precio.