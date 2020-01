Wall Street no encuentra rumbo y el Dow Jones baja el 0.2% en media sesión

NUEVA YORK, Estados Unidos. EFE.- Wall Street no encontró este martes, 8 de noviembre, un rumbo claro y hacia la media sesión el Dow Jones de Industriales bajó el 0.2% después de que el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, consiguiera la aprobación de las cuentas del Estado de 2010 pero no lograse alcanzar la mayoría absoluta.

Ese indicador, la principal referencia del parque neoyorquino, perdió hacia el ecuador de esta segunda sesión de la semana 24.3 puntos, aunque logró mantenerse sobre la simbólica cota de los 12 mil puntos (en 12.044.09) recuperada la pasada jornada.

Por lo contrario, los otros dos índices de referencia de Wall Street registraron a esa hora leves ascensos: el selectivo S&P 500 del 0.03% (0.41 puntos) hasta los 1.261.53 enteros y el índice compuesto del mercado tecnológico Nasdaq del 0.06% (1.64 puntos) hasta las 2.696.89 unidades.

Los inversores neoyorquinos respondieron con esa falta de dirección al resultado de la esperada votación de las cuentas del Estado de 2010 en la Cámara baja italiana, que finalmente fueron aprobadas por 308 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Sin embargo, los diputados que no votaron superaron a los que sí lo hicieron (309 que participaron frente a los 321 que no), lo que fue interpretado como que el Gobierno italiano no cuenta ya con la mayoría absoluta de 316 diputados del pleno, lo que llevó al líder de la oposición, Pierluigi Bersani, a pedir la dimisión de Berlusconi.

La inestabilidad política en Italia no pareció afectar hoy a los mercados europeos, donde París ganó el 1.28%, Londres el 1.03%, Milán el 0.74% y Madrid el 0.5%.

Esa tendencia alcista no se contagió en Wall Street, donde a esa hora los sectores se dividieron entre los avances y las pérdidas, con el energético (0.28%) y el tecnológico (0.24%) a la cabeza de las ganancias y el de los transportes (-0.27%) y el financiero (-0.19%) a la de las pérdidas.

Hacia el ecuador de la jornada más eran los integrantes del Dow Jones que registraron números rojos, liderados por el grupo Walt Disney (-1.99%), la tecnológica Hewlett-Packard (-0.97%) y el productor de aluminio Alcoa (-0.88%), mientras que el lado contrario de la tabla lo capitaneaban la cadena Walmart (1.43%) y el grupo 3M (1.1%).