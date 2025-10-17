Panamá, 17 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FINANZAS

    Acciones de Nestlé ganan el 9.3% tras anunciar que suprimirá hasta el 6 % de su plantilla

    EFE
    Acciones de Nestlé ganan el 9.3% tras anunciar que suprimirá hasta el 6 % de su plantilla

    Las acciones del Grupo Nestlé ganaron este jueves un 9.3%, una subida que refleja que los inversores aprueban el plan de ahorro anunciado por la compañía que implicará la supresión de 16,000 puestos de trabajo en todo el mundo, alrededor del 6% de su plantilla.

    +info

    El cesado consejero delegado de Nestlé ascendió a su amante y la indemnizó, según medios

    Los más afectados serán los puestos administrativos, que se reducirán hasta en 12,000 efectivos, mientras que los 4,000 restantes corresponden al área de producción y a las cadenas de suministros.

    Esta medida le permitirá reducir sus costes de base en algo más de 1,000 millones de francos suizos (1,244 millones de dólares) en el horizonte de 2027.

    El anuncio fue realizado al mismo tiempo que se divulgaron las cifras de ventas de la compañía, que en los tres primeros trimestres del año tuvo una reducción de 1,200 millones de francos suizos (1,500 millones de dólares) en su facturación, aunque con una aceleración del volumen de ventas en el tercer trimestre.

    De enero a septiembre de este año, Nestlé registró una cifra de negocio de 65.900 millones de francos suizos (82,808 millones de dólares).

    Apenas un mes y medio después de asumir el puesto de consejero delegado de la compañía, Philipp Navratil dijo que el mundo está cambiando y que esto obliga a Nestlé a tomar medidas duras (en particular la reducción de su plantilla) para alcanzar su objetivo total de ahorro de 3.000 millones de francos hasta 2027.

    Como parte de esta misma estrategia, sostuvo que en la asignación de recursos se priorizarán las oportunidades de negocios que tengan el mayor potencial de rendimiento.

    En términos de empleo, Navratil, quien antes de subir al más alto cargo operativo de Nestlé era el máximo ejecutivo de su negocio Nespresso, indicó que los recortes se harán durante los próximos dos años en todas las áreas geográficas en las que la compañía está presente.

    Posteriormente al anuncio, el consejero delegado enfatizó que la prioridad absoluta será el crecimiento interno real, un indicador que refleja la evolución de las ventas ajustada por los efectos de los precios y que en el caso de Nestlé se ha estancado hace varios trimestres.

    Navratil mencionó que se harán inversiones específicas en los cafés fríos y los condimentos para freidoras de aire, dos tipos de productos en los que la compañía ha apostado en el marco de su estrategia de crecimiento.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más