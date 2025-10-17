Acciones de Nestlé ganan el 9.3% tras anunciar que suprimirá hasta el 6 % de su plantilla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las acciones del Grupo Nestlé ganaron este jueves un 9.3%, una subida que refleja que los inversores aprueban el plan de ahorro anunciado por la compañía que implicará la supresión de 16,000 puestos de trabajo en todo el mundo, alrededor del 6% de su plantilla.

Los más afectados serán los puestos administrativos, que se reducirán hasta en 12,000 efectivos, mientras que los 4,000 restantes corresponden al área de producción y a las cadenas de suministros.

Esta medida le permitirá reducir sus costes de base en algo más de 1,000 millones de francos suizos (1,244 millones de dólares) en el horizonte de 2027.

El anuncio fue realizado al mismo tiempo que se divulgaron las cifras de ventas de la compañía, que en los tres primeros trimestres del año tuvo una reducción de 1,200 millones de francos suizos (1,500 millones de dólares) en su facturación, aunque con una aceleración del volumen de ventas en el tercer trimestre.

De enero a septiembre de este año, Nestlé registró una cifra de negocio de 65.900 millones de francos suizos (82,808 millones de dólares).

Apenas un mes y medio después de asumir el puesto de consejero delegado de la compañía, Philipp Navratil dijo que el mundo está cambiando y que esto obliga a Nestlé a tomar medidas duras (en particular la reducción de su plantilla) para alcanzar su objetivo total de ahorro de 3.000 millones de francos hasta 2027.

Como parte de esta misma estrategia, sostuvo que en la asignación de recursos se priorizarán las oportunidades de negocios que tengan el mayor potencial de rendimiento.

En términos de empleo, Navratil, quien antes de subir al más alto cargo operativo de Nestlé era el máximo ejecutivo de su negocio Nespresso, indicó que los recortes se harán durante los próximos dos años en todas las áreas geográficas en las que la compañía está presente.

Posteriormente al anuncio, el consejero delegado enfatizó que la prioridad absoluta será el crecimiento interno real, un indicador que refleja la evolución de las ventas ajustada por los efectos de los precios y que en el caso de Nestlé se ha estancado hace varios trimestres.

Navratil mencionó que se harán inversiones específicas en los cafés fríos y los condimentos para freidoras de aire, dos tipos de productos en los que la compañía ha apostado en el marco de su estrategia de crecimiento.