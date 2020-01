Las acciones se preparan para mayor volatilidad en Wall Street

NUEVA YORK, Estados Unidos (Reuters). -Los inversores de Wall Street lucharán la semana próxima con la turbulencia que rodea a la crisis de deuda en Europa y a la perspectiva de otra ronda de decepcionantes datos sobre la economía estadounidense.

Algo casi garantizado es que habrá más volatilidad luego de que el principal funcionario alemán en el Banco Central Europeo renunció y de que circularon rumores sobre un default griego este fin de semana. Grecia calificó a los rumores de especulaciones de mercado destinadas a dañar al euro.

La repentina renuncia presentada el viernes por Juergen Stark a su cargo en el BCE se conoce tras el conflicto en torno a la política del banco de comprar bonos soberanos para combatir la crisis de deuda en la zona euro, y genera dudas sobre un programa que ha resultado un estabilizador crucial del mercado en los últimos meses.

“Puedes relacionar directamente a nuestro mercado bursátil con los bancos europeos: el problema que ellos tienen es la exposición a deuda soberana”, dijo Jack de Gan, jefe de inversiones de Harbor Advisory Corp en Portsmouth, New Hampshire.

En una semana con pocas novedades en materia de resultados corporativos -apenas se destacan Best Buy Co Inc y Pall Corp-, los inversores pondrán su atención en una serie de datos para tener pistas de que la economía ha recuperado su andar. Los datos económicos de los últimos dos meses han dejado pocos motivos para el optimismo.

Pero en la zona euro, donde desde hace dos años hay una crisis de deuda soberana que ha sacudido a los inversores de todo el mundo, estará el verdadero foco.

De Gan destacó el papel crítico del BCE en la potencial solución de los temas de deuda soberana, resaltando las implicancias para los mercados globales de cualquier reporte sobre disputas internas.

Un alto funcionario de Estados Unidos, que habló tras el cierre de una reunión del Grupo de los Siete en Francia, dijo que no había dudas de que los funcionarios europeos tienen la capacidad para lidiar con el tema y quieren mostrar a los mercados que tienen la voluntad de hacerlo.

Los datos económicos que se conocerán durante la semana próxima incluyen las cifras de ventas minoristas, y los índices de precios al consumidor y al productor.