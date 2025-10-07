Boquete: Mida inicia evaluación de áreas afectadas tras las lluvias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras las intensas lluvias en la provincia de Chiriquí, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) informó que técnicos de la entidad se trasladaron a Boquete para evaluar en campo las posibles afectaciones en las plantaciones agropecuarias.

De acuerdo con el Mida, el objetivo es levantar la información de posibles daños en los cultivos y fincas pecuarias, incluidos caminos de acceso y las casas de cultivo.

Las intensas lluvias del fin de semana provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas en esta región, afectando viviendas y carreteras.

El sector turístico del lugar se vio parcialmente afectado, mientras que las clases en este distrito se reanudaron este martes.