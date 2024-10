Canje de bono por deuda, Panamá en conversaciones con el CAF

Escuchar audio noticia

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, informó que “hay acercamientos” para iniciar conversaciones con el gobierno de José Raúl Mulino en torno a un posible canje de deuda por bonos.

Díaz-Granados reconoció que, aunque no hay acuerdos concretos en este momento, el tema se está manejando con “discreción”. Señaló que estos procesos toman tiempo y requieren confidencialidad, tal como ocurrió con El Salvador, donde, tras seis meses de negociaciones discretas entre el gobierno, bancos financieros y la banca de desarrollo, se logró concretar un canje por $1,000 millones. Así lo destacó Díaz-Granados en declaraciones a La Prensa durante la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP16), que se celebra en Cali, Colombia.

El presidente de la CAF subrayó la importancia de mantener “prudencia y mucho trabajo” para llevar adelante esta innovadora propuesta. Explicó que “el canje de deuda es un instrumento que permite destinar ahorros a la protección de los recursos naturales mediante un mejor perfil de la deuda”.

La COP16, que comenzó el lunes 21 de octubre en Cali, Colombia, discutirá hasta el 1 de noviembre acciones para cumplir los compromisos de revertir la pérdida de biodiversidad en el planeta.



Díaz-Granados señaló que han trabajado con casi todos los gobiernos de la región y sus equipos de crédito público, presentándoles esta nueva propuesta. Sin embargo, indicó que, aunque mantienen “cooperación y un diálogo frecuente y fluido” con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y su equipo, todavía no se ha concretado un proyecto específico de canje de deuda por naturaleza en Panamá.

“Esperamos que en los próximos meses podamos tener anuncios más concretos, pero puedo asegurar que venimos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente”, destacó.

Más financiamiento

En cuanto a otros proyectos de financiamiento, Díaz-Granados afirmó que la CAF está abierta a la innovación financiera que beneficie al país. “Hemos tenido una cartera muy diversa en Panamá, y ahora estamos nuevamente preparando una nueva serie de proyectos basada en las prioridades que el gobierno del presidente Mulino nos ha indicado”, dijo.

Aunque no adelantó detalles específicos sobre estos proyectos, comentó: “Estamos en proceso de definición, con varios proyectos en fase de prefactibilidad, pero aún no podemos anunciar nada que no se haya finalizado”.

Bonos por naturaleza

Díaz-Granados también señaló que en los últimos dos años han aumentado los canjes de deuda en distintos bancos.

“Con esta COP16 y la del próximo año, esperamos que la arquitectura financiera internacional se transforme para atender la necesidad urgente de pasar de las declaraciones a la acción. En la parte operativa, vamos a necesitar una gran transformación del sistema financiero mundial”, expresó.

El 19 de octubre, el CAF, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) y otros organismos internacionales anunciaron un canje de deuda por naturaleza de $1,000 millones para El Salvador, destinado a la conservación, seguridad hídrica y restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa, uno de los más largos de Centroamérica y el más extenso que atraviesa El Salvador.

Este acuerdo permitirá generar ahorros de $350 millones durante el vencimiento de la deuda, los cuales se invertirán en programas de conservación del río Lempa.

Finalmente, Díaz-Granados anunció que la CAF invertirá $25 mil millones hasta 2026 en financiamiento de iniciativas ambientales, de cambio climático y biodiversidad.