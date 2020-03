Dueños de buses escolares piden moratoria en el pago de obligaciones a las financieras

En la mañana de este miércoles 18 de marzo, un grupo de dueños de buses colegiales salieron a la calle pidiendo que se establezca una moratoria de 90 días en el pago de las obligaciones que mantienen con bancos y financieras a raíz del brote del coronavirus.

Tania Morales, dueña de un busito colegial, dijo a este diario que el problema no es el pago de marzo. Las dudas giran en torno a los meses de abril y mayo y el compromiso que tienen los transportistas con las entidades bancarias.

“Queremos saber si las financieras y los bancos nos darán un período de gracia para cuando se inicien las clases poder pagar nuestras responsabilidades”, dijo Morales, quien insistió: “queremos que el Gobierno nos apoye y abogue para que las financieras nos den un período de gracia. No es que nosotros queremos que los padres de familia nos paguen de gratis”.

Busitos colegiales formaron una caravana hacia la Asamblea para exigir que se congelen los pagos a los bancos por las consecuencias que ha traído la pandemia del #coronavirus a Panamá. Video Román Dibulet. Más detalles en https://t.co/rVJZPObgsO pic.twitter.com/W0kRBhfYUb — La Prensa Panamá (@prensacom) March 18, 2020

Por ahora, dos bancos han manifestado su disposición de flexibilizar los créditos bancarios a todos los clientes que a raíz del brote de coronavirus hayan visto mermado sus ingresos corrientes.

El superintendente de Bancos, Amauri Castillo, ha dicho que espera que las medidas que tomen los bancos sea un buen ejemplo para las financieras y mueblerías, por ejemplo.

A través de sus redes sociales, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Jorge Quintero, dijo el pasado lunes que en el tema de buses escolares, gimnasios y similares; “el servicio que no pueda ser prestado, no debe ser pagado”. No obstante, el agente económico tendrá la posibilidad de ofrecer el servicio posteriormente.

Según el Ministerio de Educación (Meduca), las clases en todo el país estarán suspendidas hasta el próximo 7 de abril, como una medida de prevención ante la propagación del coronavirus. El servicio de los colegiales se mantendrán paralizado hasta esa fecha.

“La mayoría de los transportistas que esta mañana formaron la caravana rumbo a la Presidencia son dueños de buses nuevos que mantienen deuda con las financieras, pues esa es la única forma que nosotros tenemos para poder adquirir las unidades, abonamos una parte y pagamos el resto en un período de cinco a seis años”, indicó Morales.

“La expectativa es que las clases comenzarán en mayo. Y en el momento que se renueve el servicio, entonces retomar de inmediato nuestros pagos”, señaló Morales.