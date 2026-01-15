Panamá, 15 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Expomáquina 2026 arranca con un diálogo sobre cómo ha cambiado el cliente industrial

    Redacción de La Prensa
    Expositores de Expomáquina 2026.

    Expomáquina 2026, también conocida como la gran fiesta de la maquinaria, celebrará este año su novena edición.

    Como parte del lanzamiento oficial del evento, se ha organizado el conversatorio titulado “El cliente industrial de hoy: cómo compra, decide y exige en la nueva era”.

    En la actividad participarán Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá; y Diego Bruno, director de la cadena de suministros de Heineken Panamá.

    El conversatorio podrá seguirse a través del sitio web de La Prensa.

    Cabe destacar que Expomáquina 2026 se llevará a cabo del 29 al 31 de enero en el Panama Convention Center, ubicado en Amador.

