Expomáquina 2026 arranca con un diálogo sobre cómo ha cambiado el cliente industrial

Expomáquina 2026, también conocida como la gran fiesta de la maquinaria, celebrará este año su novena edición.

Como parte del lanzamiento oficial del evento, se ha organizado el conversatorio titulado “El cliente industrial de hoy: cómo compra, decide y exige en la nueva era”.

En la actividad participarán Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá; y Diego Bruno, director de la cadena de suministros de Heineken Panamá.

El conversatorio podrá seguirse a través del sitio web de La Prensa.

Cabe destacar que Expomáquina 2026 se llevará a cabo del 29 al 31 de enero en el Panama Convention Center, ubicado en Amador.