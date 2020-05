Improvisación en la reapertura de comercios

Sinsabores y entusiasmo acompañan la reapertura gradual de los comercios autorizados para hacer ventas en línea. Aunque la mayoría de los empresarios se había preparado para esta modalidad de servicio al público, varios de ellos comentan desconcierto ante la falta de información previa y los efectos adversos de ello en su primer día de comercio online en medio de la pandemia.

“Son varios aspectos para tener en cuenta: el primero de ellos, que comunican las decisiones en las noches durante las conferencias de prensa, y por lo tanto no podíamos tomar decisiones” pertinentes, comenta Ashok Nandwani, director de Panafoto. Esta cadena de establecimientos seguirá capacitando más empleados para hacer teletrabajo.

Nandwani comenta que “han subido los pedidos” durante esta reapertura comercial autorizada por el Gobierno el pasado martes e iniciada hoy jueves 14 de mayo. La compañía ha capacitado, “por ahora”, a unos 25 empleados para hacer tele-trabajo. “Muchos clientes están adecuando su hogar o haciéndole mejoras”, comenta.

Do It Center, según el presidente del Grupo Do It, Iván Cohen, había "anticipado una demanda enorme de pedidos de materiales para mantenimiento del hogar". Razón por la cual son "miles" los pedidos que recibe la compañía a través de su tienda en línea. Cohen agrega, como también era de esperarse, un importante número de consultas respecto electrodomésticos y equipos, sobre la base de que "las personas pasan más tiempo en su casa".

Las inquietudes más notorias recaen en los horarios autorizados para hacer la entrega de los pedidos. "Nos preocupa un poco que solo puedan hacerse tres días a la semana, de 8:00 a.m.a 12:00 a.m", dice Nandwani.

En vista de esta restricción, Cohen propone la autorización a los clientes de hacer sus retiros en acera, una medida de entrega de productos denominada en inglés courtside delivery.

Significa que el cliente hace su pedido de antemano vía online, llega en su automóvil a la tienda, comunica su llegada por el dispositivo móvil, abre el baúl, y el personal del establecimiento le pone el artículo respectivo.

“De esta manera pueden atenderse cientos de pedidos por hora, en instantes, y de acuerdo con la disponibilidad de la persona para movilizarse en las calles”, según su número de cédula.