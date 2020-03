Inversionistas buscan activos refugio y el rendimiento de los bonos de EU cae a mínimos históricos

ECONOMÍA

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayó ayer por debajo del 1%, nivel que se mantenía en la mañana de este miércoles 4 de marzo, luego de que la Reserva Federal (Fed) anunciara un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos en un intento de estimular la economía ante el eventual impacto generado por el coronavirus.

Según el trabajo histórico de Robert Shiller, el economista ganador del Premio Nobel de la Universidad de Yale que ha reconstruido las tasas de interés a 10 años disponibles en Estados Unidos desde 1871, nunca antes había caído a un nivel tan bajo, reportó la agencia Bloomberg.

La tendencia a la baja ya se venía registrando en las últimas semanas, a medida que el coronavirus se expande en el mundo, incentivando los temores sobre las consecuencias económicas de la crisis. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó de 2.9% a 2.4% su estimación de crecimiento mundial por el efecto del virus. Se están cancelando eventos y suspendiendo vuelos a las zonas más afectadas, mientras que las cadenas de producción y distribución, originadas en China en muchas ocasiones, donde surgió el brote, están siendo afectadas.

Las autoridades desconocen por cuánto tiempo se prolongará la crisis y la magnitud del impacto. “La amplitud y persistencia de los efectos” del coronavirus son muy difíciles de prever. “Nadie sabe cuánto tiempo” estos efectos podrán durar, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, tras anunciar el recorte de tasas.

En una situación de incertidumbre como esta, los inversionistas suelen recurrir a activos refugio, aquéllos considerados más seguros. El financista Álvaro Naranjo comenta que en el mercado este movimiento se conoce como “flight to safety”, un vuelo a lo seguro. “Cuando los mercados se ponen turbulentos, todo el mundo sale a vender activos de riesgo y compra activos seguros como el Tesoro americano”. Así, si el mercado demanda más estos títulos, los rendimientos tienden a bajar.

El analista señala que el mercado ya estaba descontando que la Fed iba a bajar las tasas, quizá lo que no se esperaba era la magnitud de la rebaja (50 puntos básicos) ni el momento, dos semanas antes de la reunión ordinaria de la Fed. Según Naranjo, el banco central manda el mensaje de que va emplear todas sus herramientas para respaldar la economía. No obstante, el mercado puede hacer la lectura de que si se está tomando esta acción extraordinaria, algo que no sucedía desde la crisis financiera de 2008-2009, es porque está viendo que la situación es grave, lo que podría explicar la caída de los mercados bursátiles en la jornada del martes.

La Fed no ha sido la única institución en tomar acciones para contrarrestar el efecto del coronavirus. El Banco Mundial anunció un fondo de contingencia de $12,000 millones para que los países puedan tomar medidas eficaces para hacer frente a la epidemia, dando prioridad a los países más pobres.

El Fondo Monetario Internacional dijo en un comunicado este miércoles que “estamos decididos a proporcionar el apoyo necesario para mitigar el impacto, especialmente en las personas y países más vulnerables”. El organismo utilizará “todos sus instrumentos financieros disponibles para ayudar a los países miembros que lo necesiten”.

Siguiendo la tendencia del bono del Tesoro estadounidense, el rendimiento de los bonos soberanos panameños tuvo un comportamiento a la baja. Actualmente el rendimiento es inferior a 2.20%, mientras que hace un mes rondada los 2.60%.

En teoría, esta coyuntura debe favorecer a los intereses de la República, ya que cuando salga a emitir deuda podría colocarla a menores tasas de interés.

De igual forma, la tendencia a la baja en las tasas internacionales debería reflejarse, en el tiempo, en mejores condiciones para acceder a préstamos en Panamá, ya que los bancos locales podrían obtener fondos en el mercado internacional a un costo menor. El ajuste local probablemente no sería en la misma proporción que el internacional, porque los bancos también captan recursos de los depositantes, y estos buscan mayores rendimientos por sus fondos.