Más del 60% de los italianos no quiere segundo Gobierno de Monti

ROMA, Italia (Reuters). -Más del 60% de los italianos no quiere que el primer ministro tecnócrata Mario Monti permanezca como jefe de Gobierno después de una votación parlamentaria el próximo año, mostró el viernes un sondeo.Monti asumió el poder hace un año, en reemplazo de Silvio Berlusconi, y aprobó recortes en el gasto y alzas tributarias para sacar al país del borde de una crisis de deuda al estilo de Grecia.Monti ha sostenido que no se postulará como candidato en la próxima elección, pero que está dispuesto a postularse de nuevo como tecnócrata si no hubiera un claro ganador en una elección nacional prevista para abril del próximo año.Las medidas de austeridad en Italia han alentado una serie de protestas callejeras y el miércoles el sindicato CGIL, el mayor del país, realizó un paro nacional.El 62% de los italianos está en contra de otro Gobierno de Monti, mientras que el 22% respalda un segundo mandato, según un sondeo de SWG llevado a cabo por la red de televisión estatal RAI.El nivel de aprobación de Monti se ha reducido a la mitad, a un 36%, dijo SWG, respecto a un 71% cuando asumió el cargo de primer ministro hace doce meses.