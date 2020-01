140 millones de estadounidenses comprarán en el 'Black Friday'

CCCC, Estados Unidos (Bloomberg).- Se calcula que unos 140 millones de compradores estadounidenses se volcarán a las tiendas y la Web este fin de semana en busca de las rebajas posteriores al Día de Acción de Gracias, dando el puntapié inicial a una temporada de las fiestas que será, según predicen los comerciantes minoristas, la mejor en tres años.

Se proyecta que el número de clientes buscadores de ofertas el fin de semana será aproximadamente el mismo que el año pasado, pero es probable que esta vez gasten más en regalos. La Federación Minorista Nacional pronostica un crecimiento de 4.1 por ciento de las ventas minoristas en noviembre y diciembre, el mayor aumento desde que el sector creció 4.8 por ciento en 2011.

Un desempleo en baja, salarios en alza y precios más bajos para el gas han puesto más dinero en los bolsillos de los estadounidenses, elevando la confianza de los consumidores hasta su nivel más alto desde que se produjo la recesión. No obstante, el clima tormentoso en la costa este amenaza afectar los viajes esta semana. Y los minoristas tradicionales se ven presionados a ampliar sus horarios y ofrecer descuentos más grandes -computadoras, tabletas a $29 ¿algún postor?- para eludir la competencia online.

“Esperamos un fin de semana de mucho gasto”, dijo Rod Sides, que hace un seguimiento del comercio minorista en la firma consultora Deloitte LLP. “La canasta crecerá –estoy convencido de que la gente está decidida a gastar más”.

Viernes Negro (en inglés “Black Friday”), el día siguiente a Acción de Gracias, fue durante largo tiempo el día principal de ofertas especiales para los minoristas, pero ahora las rebajas se extienden desde el jueves hasta el lunes siguiente. La mayoría de las grandes cadenas estadounidenses hará funcionar las tiendas durante por lo menos una parte de Acción de Gracias, y muchas abrirán más temprano que antes durante el feriado.

Inicio temprano

J.C. Penney Co. abrirá sus puertas a las 5:00 horas el día de Acción de Gracias, en comparación con las 8:00 horas en 2013. Macy’s proyecta comenzar a las 6:00 horas, dos horas antes que el año pasado. Pero no todos quieren invadir el Día de Acción de Gracias. Nordstrom Inc. y Costco Wholesale Corp. permanecerán cerradas durante el feriado para dar un descanso a sus empleados.

Además de horarios más prolongados, los minoristas compiten por bajar los precios con sus ofertas especiales. Wal-Mart Stores Inc. comenzará sus ofertas a las 18:00 horas el Día de Acción de Gracias con una tableta RCA por $29, DVD por $1.96 y un televisor de 50 pulgadas de alta definición por $218. Best Buy Co., por su parte, arranca a las 17:00 horas ese día con un televisor Samsung 4K de 55 pulgadas por $899, $1,400 menos.

“Es imposible quedar fuera del Viernes Negro”, dijo Bob Drbul, analista de Nomura Holdings Inc. en Nueva York. El fin de semana representa un 10 por ciento del gasto en consumo durante las vacaciones, dijo. “Hay que obtener una participación”.

Los estadounidenses ya comenzaron a gastar más este año, incrementando la confianza en que la tendencia continuará durante la temporada de las Fiestas. El gasto en consumo, que representa un 70 por ciento de la economía, creció a una tasa de 2.2 por ciento anual este último trimestre, superando las estimaciones de un mejoramiento del 1.8 por ciento. El aumento abarcó a bienes perecederos e imperecederos, como ropa y vajilla para la casa.