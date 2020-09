Se reanudan los vuelos domésticos en Panamá

INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN

Los vuelos nacionales se reanudaron este lunes 28 de septiembre bajo estrictas medidas de salud, actividad que estuvo suspendida desde hace casi siete meses debido a la pandemia de la Covid.19.

Decenas de pasajeros llegaron a los aeropuertos locales desde tempranas horas para abordar su vuelo por primera vez desde marzo pasado, cuando el Gobierno declaró emergencia nacional y estableció restricciones en muchas actividades económicas.

Antes de ingresar los viajeros deben pasar por el protocolo ya conocido: toma de temperatura corporal, colocación de gel alcoholado en las manos y portar su mascarilla.

“Fue un trabajo arduo, con charlas y capacitaciones para poder que se reabriera la aviación de manera segura”, explicó Isenid Arosemena, jefa de desarrollo institucional del Comité del Transporte Aéreo.

Con protocolos de seguridad se reiniciaron este lunes 28 de septiembre los vuelos domésticos desde el Aeropuerto de Albrook Marcos A. Gelabert. #LaPrensaSecuestrada sigue informando: https://t.co/sYwZIHmmEe Video: Román Dibulet. pic.twitter.com/pMXlelQxmX — La Prensa Panamá (@prensacom) September 28, 2020

A diferencia de la “vieja normalidad”, los pasajeros deberán llegar solos y no con familiares que los acompañen para despedirlos, comentó por su parte Pablo González, del Ministerio de Salud (Minsa).

En la sala de espera del Aeropuerto de Albrook Gelabert se observaban a los pasajeros con equipaje en mano y guardando su distancia. Mientras, los agentes del aeropuerto daban las instrucciones a seguir para abordar el vuelo.

En el área de equipaje, un trabajador del aeropuerto -vestido con su equipo de bioseguridad- desinfectaba todos las cajas y maletas que bajaban o subían del avión.

En tanto, en el Aeropuerto Internacional Enrique Malek de la provincia de Chiriquí, el gerente general de Tocumen S.A., Raffoul Arab, junto al Gobernador de la provincia, Juan Carlos Muñoz, dieron la bienvenida a los pasajeros provenientes de la capital.

A la vez, se llevó a cabo el tradicional baño de las aeronaves que marca el reinicio de operaciones.

"Las instalaciones del Aeropuerto Enrique Malek fueron equipadas con cámaras térmicas, señalización para mantener el distanciamiento físico, barreras acrílicas para separar a los pasajeros del personal de las aerolíneas, dispensadores de gel alcohol en diversas áreas del aeropuerto, toma de temperatura en puntos de seguridad, procedimientos para que los pasajeros guarden las medidas de bioseguridad al hacer trámites de migración y aduanas y procesos de limpieza y desinfección continua”, dijo Arab.

De acuerdo han explicado las autoridades, en esta primera fase de reapertura de la actividad aérea local sólo saldrán y llegarán viajeros en vuelos desde y hacia los aeropuertos Marcos A. Gelabert (Albrook) y la Terminal Doméstica del Aeropuerto de Tocumen.

Según el itinerario de Copa Airlines, la ruta inicialmente operará los lunes, miércoles y viernes, saliendo de la Ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. y llegando a David a las 8:26 a.m.

Mientras que el vuelo de retorno partirá del Aeropuerto Internacional Enrique Malek a las 9:36 a.m., llegando al terminal de Tocumen a las 10:24 a.m. Para esta ruta, Copa Airlines operará el avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 personas, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

En tanto, la compañía Air Panamá operará una frecuencia diaria desde Albrook, desde donde saldrá hacia David a las 7:00 am, arribando al Aeropuerto Enrique Malek aproximadamente a las 7:58 am; retornará a las 8:30, llegando a ciudad de Panamá a eso de las 9:25 am.

Un total de 251,688 personas se movilizaron a través del Aeropuerto Internacional Enrique Malek en el 2019; mientras que hasta marzo de este año la terminal aérea contabilizó 54,332 pasajeros, trasportados por las compañías Copa Airlines y Air Panamá.