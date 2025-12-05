Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 8 al 14 de diciembre 2025

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de $630 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años. Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones. Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.