Panamá, 05 de diciembre del 2025

    NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    Presentado por Naturgy Panamá

    Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 8 al 14 de diciembre 2025

    Redacción de La Prensa
    Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 8 al 14 de diciembre 2025

    Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

    Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

    Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de $630 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años. Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones. Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.


