Martinelli critica gestión del director del Idaan

AGUADULCE, Coclé. -El presidente de la República, Ricardo Martinelli, se refirió este lunes, 7 de noviembre, al problema del agua en la ciudad capital.



Durante un acto oficial en Aguadulce, provincia de Coclé, el Presidente manifestó que “no está conforme con el trabajo del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales [Abdiel Cano], porque hay muchas quejas sobre el servicio”.



Según Martinelli, la ejecutoria del Idaan ha sido muy pobre. Agregó que esto no se trata de una cuestión de recursos, ya que “este es un problema de capacidades y es un problema de administración allá adentro”.



En vista de esta situación, el Presidente anunció “que me voy a tener que reunir con la junta directiva del Idaan para que se tomen los correctivos”.



Por su parte, la vocera del Idaan, Mara Rivera, dijo a Prensa.com que la entidad no iba a hacer algún comentario sobre las declaraciones del mandatario panameño.



PROYECTO DE LA APP



En tanto, el Presidente comentó que el proyecto de ley que crea la Asociación Público Privada (APP) –que redactaron los ministros hace algunos meses– requiere de algunos cambios.



Por lo tanto, indicó que se van a utilizar los procedimientos correspondientes para que cuando solicite las sesiones extraordinarias en la Asamblea, dicho proyecto sea bajado a primer debate. Luego, será sacado para que se lleve a la mesa de Concertación Nacional, tal como lo ha anunciado.



Señaló que en la Concertación todo el pueblo podrá opinar sobre este tema y se efectuarán los cambios que se le tengan que hacer.



En cuanto al paro de los médicos que se oponen al proyecto de ley de la APP, el Presidente calificó de injusta la medida y una “canallada” con los pacientes. El mandatario confió en que la sensatez llegue a los gremios y que “recuerden que primero son los pacientes y después los intereses políticos”.



SESIONES EXTRAORDINARIAS



A su vez, Martinelli reiteró que llamará a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional en el mes de diciembre, cuando ya tenga escogidos los nombres de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



El gobernante dijo que “no se puede estar llamando a sesiones extraordinarias a cada rato y a cada minuto, sino cuando tengan listos cuáles son los magistrados” de la Corte.



Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en el acto de entrega del segundo pago trimestral de la beca universal, en la escuela Alejandro Tapia en Aguadulce.



Allí anunció que se proyecta –en 2013- incorporar la beca universal en las universidades públicas, para que los estudiantes que asisten a las diferentes extensiones universitarias cuenten con un ingreso para pagar sus matrículas.



Más información mañana en La Prensa