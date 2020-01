Realizan audiencia preliminar por el homicidio de Fernández

PENONOMÉ, Coclé.– A las 10:30 a.m. de este martes comenzó la audiencia preliminar por el homicidio del exgobernador y periodista Dario Fernández.



El sospechoso de haber participado en el homicidio de Fernández llegó pasadas las 10:00 a.m. a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, en Llano Marín de Penonomé, Coclé.



Se tiene previsto que un juez de garantías defina si es legal o no la privación de libertad del sospechoso del homicidio de Fernández, quien fue gobernador de Coclé durante los gobiernos de Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares.



Más información en Prensa.com

+info