Por qué viajar con data es importante

Hoy en día viajar al exterior con nuestro teléfono celular, sin un buen plan de data, es prácticamente imposible, y no me refiero a la posibilidad de tener acceso a nuestros correos electrónicos, mensajes de whatsapp e incluso redes sociales, sino tener acceso al sinfín de recomendaciones, consejos y aplicaciones diseñadas especialmente para facilitar tu viaje.

Y es que depender de un wifi público no es muy recomendable porque, además de los peligros en seguridad, no a todos los sitios a los que vamos está disponible una conexión, e incluso hay hoteles donde el servicio es pago.

Nos pasa que, por ejemplo, al llegar al aeropuerto destino, tenemos ya confirmado que nos recoja un taxista, bien sea a través de una de las conocidas aplicaciones, o inclusive el transporte del hotel, pero resulta que pisamos suelo extranjero, hacemos todos nuestros trámites de migración, y al finalmente tomar nuestro equipaje, no conseguimos a nuestro chofer.

Los mapas... otra de esas cosas a las que ya no estamos acostumbrados a usar. No me refiero a Waze o Google Maps, sino a los de papel que suelen dar en las oficinas de turismo, o compramos en la librería más cercana. El problema para los que no estamos acostumbrados, es que a diferencia de las aplicaciones antes mencionadas, los mapas no te dicen la mejor ruta o inclusive si hay tráfico o no, y para quienes no tenemos un buen sentido de ubicación, eso puede ser todo un caos.

Para buscar referencias sobre restaurantes. Lo hacemos en nuestra ciudad, y por supuesto cuando viajamos al exterior también. Cada vez que queremos cenar en la calle, consultamos páginas, guías culinarias y aplicaciones especializadas en el tema. Vemos fotos de otros comensales, nos imaginamos disfrutando de ese plato, y, si lo amerita, escribimos hasta nuestra propia reseña.

Hasta para comprar entradas al cine y obras de teatro necesitas un celular con data. Hoy en día los cines, teatros e incluso espectáculos, tienen sus ventas de entrada online, con asientos numerados, e ir a una taquilla puede significar perder un tiempo valioso para seleccionar el mejor puesto.

