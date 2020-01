Causas del accidente de avioneta están por determinarse: Bárcenas

El director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, informó este viernes, 6 de abril, que las causas del accidente de la aeronave que explotó más temprano en el aeropuerto internacional Marcos A. Gelabert aún están por determinarse.



“Las causas [del accidente] están por determinar y se informarán oportunamente”, reiteró el director general de la AAC en una conferencia de prensa.



Lo que sí dijo Bárcenas fue que en la aeronave iban dos personas –cuyos nombres no precisó– y que despegó a las 7:50 a.m. de la pista 36, con destino al aeropuerto de Penonomé, provincia de Coclé.



Era una aeronave deportiva alzalima 56, modelo aventura dos, y tenía combustible para tres horas de vuelo, agregó Bárcenas.



Sin embargo, 40 segundos después de despegar el piloto llamó a la torre de control para informar que pretendía retornar a la pista 18, “donde posterior a ese intento se precipitó a tierra”, explicó.



“Era un avión experimental, una aeronave no certificada, a riesgo del operador y reglamentada bajo las regulaciones de AAC”, señaló el director de la entidad.



En tanto, personal del Ministerio Público –que llegó al lugar de los hechos a las 10:30 a.m., aproximadamente– se encargó del levantamiento de los dos cadáveres. Ahora están pendientes las investigaciones por parte de las autoridades competentes para dar con las causas de lo ocurrido.



Más información mañana en La Prensa