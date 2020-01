Disparidad en fechas de ejecución de obras en el puente de las Américas

Es un hecho. El 3 de enero de 2012 empiezan los trabajos de reparación en el puente de las Américas, por lo cual la infraestructura que en octubre pasado cumplió 49 años permanecerá parcialmente cerrada.



Lo que no está del todo claro, según los reportes oficiales, es la duración de estas obras. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó la semana pasada que el cierre se extenderá por dos años, mientras que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reveló a La Prensa que en realidad serán tres.



Carlos Ayuso, director de Tránsito y Seguridad Vial de la ATTT, dijo a Prensa.com que esa entidad solo tiene aprobados 24 meses de realización de obras, ya que las reparaciones se harán en dos fases de 12 meses cada una.



Sobre este caso, el MOP no ha dado detalles de manera oficial. Ayuso explicó que si se requiere más tiempo para terminar las obras se puede solicitar, pero la ATTT tendría que aprobarlo antes y, probablemente, hasta se tendría que hacer una adenda.



Por ahora, estamos trabajando el tema de los desvíos en base a la programación aprobada, agregó.



INFRAESTRUCTURA DETERIORADA



En lo que han coincidido tanto la ATTT como el MOP es en que, definitivamente, los trabajos de reparación en el puente, que tiene una altura libre de 67.3 metros, ya no pueden esperar más.



A mediados de 2011, las autoridades informaron que por las obras de mantenimiento del puente de las Américas se ha calculado una inversión de 75 millones de dólares. La rehabilitación incluye cambiar las losas de concreto del puente.



Estos trabajos ya habían empezado, pero debido a los daños que sufrió la vía hacia el puente Centenario –en diciembre de 2010- esas reparaciones se “frenaron” para no entorpecer el flujo vehicular hacia el sector oeste, explicó en su momento el ministro de Obras Públicas, Federico Suárez.



Como las reparaciones en la vía al Centenario concluyeron, ahora se puede continuar con los trabajos en el viejo puente de las Américas cuya construcción concluyó en 1962 y para la cual se destinaron 20 millones de dólares.



Actualmente, “el deterioro de la estructura es un peligro para los ciudadanos”, dijo Ayuso. La situación es riesgosa si se considera que –según la ATTT– a diario pasa un promedio de 60 mil vehículos por este puente.