No podemos pensar solo en los beneficios de una comarca: Fábrega

El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, se pronunció esta noche –en una conferencia de prensa– sobre la situación en la subcomisión especial creada para establecer una ley especial minera y de protección de los recursos hídricos de la Comarca Ngäbe Buglé.



Fábrega –en compañía del presidente de la comisión legislativa de Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, Raúl Hernández– aseguró que los representantes del Ejecutivo se mantendrán en la mesa de la subcomisión especial que se reúne, desde hace 12 días, en la Asamblea Nacional para tratar el tema de los recursos hídricos y mineros.



“Hemos conversado con los mediadores y estamos esperando que ellos hagan el llamado para volver al diálogo”, agregó. Esperamos que los representantes de los ngäbes buglés se presenten mañana para continuar las negociaciones, dijo el ministro.



POSICIONES



Sin embargo, Fábrega explicó que el Gobierno no puede pensar "en los beneficios de una comarca, de una etnia en especial sino de todos los panameños". Y en este sentido –agregó– fue que el Ejecutivo presentó una contrapropuesta.



El ministro señaló que cancelar el proyecto de Barro Blanco, que apenas el 2% toca el área de la comarca Ngäbe Buglé, involucraría enviar “un pésimo mensaje” y no estaríamos pensando en los 3.5 millones de panameños que viven aquí.



La reacción de las autoridades surge a raíz de que la dirigencia indígena se levantara esta tarde de la mesa de diálogo y, por ello, se suspendieran de manera indefinida las conversaciones.



La cacica general de la comarca Ngäbe Buglé y su comitiva se levantaron de la mesa de diálogo luego de un confuso incidente en los predios del palacio legislativo Justo Arosemena y en el que resultaron heridos cuatro manifestantes.



Las autoridades del Legislativo informaron que se solicitó una investigación tras lo ocurrido debido a que los manifestantes aseguraron que los heridos recibieron perdigones por parte del personal de seguridad de la Asamblea Nacional. Esto, empero, fue negado esta tarde por personal de seguridad del propio Legislativo.



Antes se suspender las conversaciones, los dirigentes indígenas exigieron una “respuesta favorable” a la propuesta que presentaron ayer en la subcomisión especial.



“Pareciera que nuestra propuesta no tuviera sentido alguno”, dijo Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino. De no recibir una respuesta favorable, entonces “procederemos a analizar nuestra participación en la mesa de diálogo”, agregó.



Los ngäbes buglés habían pedido excluir los proyectos hidroeléctricos de esa comarca y áreas anexas, incluyendo a Barro Blanco y a Tabasará II y Chan II.



PROTESTAS



Mientras Fábrega participaba en la conferencia de prensa que se realizó en la Presidencia de la República, los indígenas se mantenían protestando en distintos puntos del país.



Hasta las 9:00 p.m. seguían los cierres de calles en Pacora (Panamá este), Bocas del Toro (Changuinola, Finca 52 y la vía hacia Guabito), Veraguas (Viguí) y Chiriquí (San Félix, El Salado, Horconcitos y Boquete).



En los documentos adjuntos encontrará la propuesta oficialista y la que presentó la dirigencia de los ngäbes buglés en la subcomisión especial. También está el "Acuerdo de San Lorenzo 1".