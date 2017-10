Jarabe de Palo y su concierto para la vida

Las luces se apagan, el público grita. De repente un reflector lo ilumina: Pau está aquí con un micrófono en la mano. Tiene puesta una camiseta negra en la que se lee: 11-10-1966, su fecha de cumpleaños. Jarabe de Palo toca en Panamá. El tour “50 palos”, por aquello de los 50 años de Pau Donés, llega al país del Canal en momentos raros para el mundo: terremotos en México, país donde el grupo también se ha presentado en los últimos días, huracanes en el Caribe y en medio de la búsqueda de la independencia de Cataluña, España, con un referéndum de por medio, que enfrentó a ciudadanos y la fuerza pública.

Aun así, el cantautor, que además batalla con un cáncer, le canta a la vida, “su gran amor”.

Arranca con Mucho más, mucho mejor. “Tengo una serie de asignaturas pendientes, Que cada mes de septiembre vuelvo a suspender. Miles de nuevos paisajes que no me pienso perder. Y otros tantos lugares que quiero conocer”, canta. Los más fanáticos de la banda española que esa noche están reunidos en el hotel Riu, repiten cada estrofa.

Le siguió Dicen, que precisamente dice: “yo he venido a este mundo a vivir, la vida es un regalo”, Una tercera canción: Tiempo. Pau saluda al público. “Muchas gracias Panamá”. Se encienden las luces. El cantante hace referencia a que en esta tierra no hay terremotos ni huracanes y que hace rato no pasaba por acá. “Hemos venido a celebrar mis 50 años”, cuenta. El auditorio responde con gritos, aplausos, besos al aire.

Ahora suena Depende, y la mayoría de los asistentes se la sabe. “que el blanco sea blanco y que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende (...)”.

Sin grandes montajes, sin derroches de instrumentos, sin sonidos forzados. Este es un concierto casi íntimo que se engrandece con las letras de las canciones, con anécdotas, con sonidos. Con el coqueteo de dos viejos enamorados que se reencuentran en la primera noche de octubre: Jarabe de Palo y el público panameño.

Suelta varias canciones de esas que el público se sabe. Para un momentito y se pone nostálgico. “Por mis fracasos con las mujeres es que estoy acá. Cuando veo que una mujer me va a dejar, rápidamente le escribo una canción. Esta es una canción para mi gran amor, que no es precisamente una mujer sino la vida. Por primera vez me salió bien, la vida se quedó”.

Suena Humo, una canción que nació en medio de su lucha contra el cáncer. “Ahora que solo el ahora es lo único que tengo… ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora… Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte”.

Sigue tocando canciones más alegres. Alguien en el público grita: Agua. Y dos canciones después Pau lo complace. "Cómo quieres ser mi amiga si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema". Todos de pie, cantando Agua, uno de los exitazos de Jarabe de Palo.

Cuenta la historia de la vez que alquiló una casa rodante para llegar hasta una playa desierta con una amiga. Había mucho viento, y tuvieron que quedarse encerrados. Comieron camarones, tomaron vinos y tequilas. Y pasaron cosas. Es su manera de narrar la manera como nació la que considera “una canción muy bella” y sin embargo no los abandera, y aún no entiende por qué. No te duermas, se llama. “No te duermas que no hemos acabado”, dice parte de la letra.

Cantó, cantó y cantó. Habló de su madre, una mujer que “sabía mucho de música”. Incluso, contó, que escuchaba a Rubén Blades.

Ahora canta La Flaca, otro imperdible de esta banda española que ya tiene 20 años de escenario en escenario. “Por un beso de La Flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera”, dice la melodía que un día Pau le escribió a una flaca ardiente de La Habana de nombre Alsoris, hoy de 45 años, y cuya historia aparece en el libro 50 palos... y sigo soñando.

Este concierto está a punto de acabar. Se apagan las luches, el cuarteto simula irse, pero el público alborotado lo reclama: “otra, otra, otra”. Luces otra vez. Piano, violoncelo, guitarra, percusión. Todo está dispuesto otra vez para la música. Dos canciones más, una de ellas Grita. “Y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más pues, grita”.