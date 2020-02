Minifaldas vetadas en ministerio de Guatemala

3:16 p.m. - GUATEMALA. (AP). -A los funcionarios del ministerio de Gobernación se les recordó un código de vestuario que prohibe minifaldas, escotes y otro tipo de vestimenta que pueda ser considerado impropio para un funcionario.

El vocero de la cartera Nery Morales informó que "ya había un código de vestimenta (en la dependencia), no veo porqué el asombro... es algo que está en los otros ministerios y las empresas privadas".

Señaló que entre las cosas que se restringen están usar pantalones de lona (vaqueros), zapatos deportivos, escotes o minifaldas.

El funcionario indicó que puesto que la normativa ya existía, solo se les recordó a todos, para no tener que llamar la atención a algunos que no cumplían.

El ministro del interior, Salvador Gándara dijo a la AP que "no es cosa mía, no sabía del código de vestuario. A mi qué me importa cómo se vistan, o acaso soy el papá de ellos pues".

El ministro, quien es miembro de una congregación evangélica, ofreció revisar la normativa ya que las personas tienen derecho a vestirse como quieran o como puedan'', aunque señaló que su principal preocupación es "ver cuántos delincuentes tengo que atrapar en este país".