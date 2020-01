Nominados al Oscar comparten anécdotas

6:15 a.m. - BEVERLY HILLS, EU. (AP). -Jesse Eisenberg dijo en broma que la temporada de los premios de la Academia le parece como los interminables bar mitzvah a los que asistió cuando tenía 13 años.

Melissa Leo afirmó que el camino hacia los Oscar es como una bebida energética sin escalas. Javier Bardem se sintió especialmente honrado por la postulación lograda con Biutiful, y Mark Ruffalo se dijo contento de recibir una comida gratis gracias a los maratónicos premios.

El almuerzo anual de los aspirantes al Oscar reunió a 151 de los nominados, entre ellos Eisenberg de The Social Network, Leo de The Fighter y Mark Ruffalo de The Kids Are All Right.

Bardem aprovechó también para agradecer el apoyo de sus colegas Julia Roberts y Sean Penn y del director Michael Mann.

"Es asombroso... porque estoy seguro que tienen otras cosas que hacer'', apuntó el actor español durante un encuentro con la prensa.

Otros candidatos que acudieron a la cita fueron Nicole Kidman, Jeff Bridges, Geoffrey Rush, Annette Bening, Colin Firth y Natalie Portman, así como las jóvenes actrices Jennifer Lawrence y Hailee Steinfeld.