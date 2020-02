Precio por un menú del día: 'la voluntad'

2:09 p.m. - VALLADOLID, España. (EFE). -El argentino Santiago Gómez regenta el restaurante "A Dios pongo por testigo", en la ciudad española de Valladolid (noroeste), donde a partir de ahora el precio que cobrará por el menú diario será "la voluntad" de sus clientes como método para superar la crisis.

"Habrá quien te dé un euro (un dólar con 30 centésimos), pero allá él con su conciencia", declaró a Efe Gómez, quien celebra el éxito de la primera jornada con esta dinámica de negocio: en lugar de tener una media de diez comensales diarios hoy se encontró con ochenta, en su mayoría gente joven y familias.

Tras 17 años en España, después de que su padre -natural de la región del País Vasco (norte)- regresara desde Argentina, y tras vivir el boyante periodo que precedió a la crisis actual, Gómez apuesta por "tirar todos para adelante" con iniciativas como esta, que en su opinión benefician tanto al empresario como al comensal.

"No somos una ONG y si me va mal no se mantendrá", reconoció.

Las cuentas del "A Dios pongo por testigo" cuadran mejor con este sistema de pago, el de pagar "la voluntad", que con la tradicional cuenta porque "la gente no es tonta y sabe lo que cuesta un menú del día", puntualizó.