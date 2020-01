Regalan computador a anciana para escribir memorias

11:15 a.m. - ALBURQUERQUE, España (EFE).- Josefa Durán, una anciana de 82 años natural de la localidad española de Alburquerque, ha visto cumplido su deseo de tener un computador para escribir sus memorias, tras ser obsequiada con uno por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Josefa escribió una carta al máximo mandatario español tras haber sido rechazada su petición por el presidente de Extremadura, región a la que pertenece Alburquerque, Guillermo Fernández Vara. La ilusión de la anciana era tener un computador portátil para poder escribir sus vivencias, dada la imposibilidad de hacerlo a mano tras sufrir una leve parálisis que afecta a la mitad derecha de su cuerpo.

"No puedo escribir bien porque me tiembla la mano por lo que, con la ayuda de mi nieta, solo puedo hacerlo con el teclado", explica Josefa. Tras la negativa del presidente extremeño, que alegó falta de presupuesto para satisfacer su demanda, Josefa decidió dirigirse a Rodríguez Zapatero.

"Cual no sería mi sorpresa cuando me llamaron desde La Moncloa (residencia oficial del presidente español) para decirme que me mandaban, primero un ordenador de sobremesa y después me mandaban el portátil", recuerda Josefa. La anciana, que recibió el computador en su casa el pasado sábado, tiene previsto enviar una nueva misiva al presidente del Gobierno para agradecerle el gesto, y piensa regalarle además un objeto de artesanía realizado por su marido.

En sus memorias Josefa Durán relata las dificultades de una familia en los años 30 y 40 "donde faltaba hasta lo básico" y en los que no pudo ir a la escuela. La mujer de 82 años recuerda que no es la primera vez que se dirige por escrito a un mandatario para reclamar soluciones a problemas.

Ya con anterioridad, Josefa exigió a las autoridades de la zona que el transporte escolar llegase a la finca "El Zajarrón", conocida por haber sido escenario de la película "Los santos inocentes", lo que consiguió.