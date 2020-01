'A mi hija me la mataron en esa clínica estética'

DAVID, Chiriquí. -"A mi hija me la mataron en esa clínica y responsabilizo a la doctora María Dolores Crossan y a su asistente Fabiola Marcucci", así reaccionó Elba Ortega, madre de Amyreth Aguilera Ortega, quien falleció la semana pasada luego de someterse a una pequeña liposucción y agrandamiento de glúteos.

Ortega dijo que su hija estaba sana hasta entrar a realizarse ese tipo de tratamiento estético.

"Mi hija tenía 28 años, ella era deportista, se entrenaba todos los días, practicaba lucha, ella le gustaba estar en forma, no tomaba medicamentos", expresó muy adolorida Ortega.

La madre de la víctima lamentó que no se prestó la atención médica adecuada a su hija, pues al momento en que se le introduce una inyección de ácido hialurónico, ella tuvo problemas respiratorios.

"La doctora nos decía que no era necesario llevarla a un hospital, ya que era parte del procedimiento, que con una alimentación ella se restablecería, que lo que necesitaba era un plato de lentejas, no sé por qué no quiso que se le atendiera oportunamente", expresó Ortega.