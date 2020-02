Blandón critica cambio de diputados suplentes panameñistas

El diputado panameñista José Isabel Blandón hizo este jueves fuertes cuestionamientos con motivo de la reciente renuncia de dos diputados suplentes de ese colectivo que ahora pasaron a formar parte del oficialista Cambio Democrático (CD).



Blandón dijo que este tipo de situaciones “está generando una reacción muy adversa en la opinión pública”. Sostuvo que no se está afectando únicamente a las personas que se están cambiando de partido y demostrando así un acto de deslealtad, sino que también esto repercute en toda la clase política del país.



En declaraciones a TVN Noticias, Blandón comentó que siempre ha existido el transfuguismo. Sin embargo, destacó que en estos dos años y medio de gobierno se ha mezclado aún más la falta de valores de los dirigentes políticos.



Y es que, según el diputado opositor, pareciera que lo que importa no son las convicciones ni los principios, pero sí los intereses y las conveniencias.



Blandón expresó, además, que “la gente siente asco”, al ver que la persona que un día esta al lado tuyo levanta la bandera del partido, pero al día siguiente y sin ningún rubor levanta la de otro colectivo.



CAMBIOS



Los diputados suplentes Diego Lombana y Mario Gálvez se inscribieron ayer, miércoles, en el CD, tras renunciar al Partido Panameñista, en las oficinas del Tribunal Electoral.



Gálvez es precisamente el suplente de Blandón. En tanto que Lombana lo es del diputado panameñista Adolfo Beby Valderrama.



Con respecto a estos casos, Blandón informó que “nosotros no vamos a iniciar un proceso de revocatoria”. Sin embargo, indicó que es “claro y entendible” que ni Gálvez ni Lombana volverán en este periodo a la Asamblea Nacional.

