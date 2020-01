Fábrega acusa a participantes en el diálogo de querer ganar protagonismo

En el diálogo por Colón “nos pasamos como tres semanas, perdiendo el tiempo”, con un grupo de personas que más parecía estar en un concurso de oratoria que en querer “aterrizar en las cosas”.



Así se expresó el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, con relación al diálogo de las autoridades con las organizaciones colonenses.



A pesar de ello, Fábrega dijo que la mesa no está estancada. Esto, toda vez que el presidente panameño Ricardo Martinelli ha dado instrucciones a todos los ministros para que atiendan las diligencias que surjan en Colón.



En TVN Noticias, el ministro resaltó que el Gobierno está decidido a atender los problemas que le preocupan a los colonenses. Sin embargo, dijo que no van a seguir sentados en una mesa donde sus participantes están más preocupados por su protagonismo político que por resolver los problemas de la costa atlántica.



Esta semana el Frente Amplio por Colón (FAC) cuestionó al Gobierno por los “constantes no” que da como respuesta a la población de esa provincia.



De acuerdo con el dirigente del FAC, Edgardo Voitier, el presidente Martinelli y el ministro de Gobierno no han dado respuestas concretas a los problemas que enfrentan los colonenses, a pesar de las manifestaciones en las calles.