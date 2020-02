Idaan dice que se reinició producción de agua en Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que a las 6:00 a.m. de este miércoles, 19 de septiembre, se reinició la producción de agua potable en la planta potabilizadora de Chilibre.



El director del Idaan, Abdiel Cano, dijo, en una conferencia de prensa, que se está produciendo un promedio 230 millones de galones por día. Explicó que la planta está funcionando bien, luego del daño eléctrico que sufrió ayer, martes.



CORTOCIRCUITO



El funcionario detalló que un cortocircuito se produjo anoche en el empalme de uno de los cables que alimenta la planta potabilizadora de Chilibre. Eso provocó que todo el sistema eléctrico, por protección, se abriera, detalló.



“Tuvimos que esperar varias horas para poder entrar a la cámara de inspección porque la temperatura era tal que las paredes generaba un calor que podía arriesgar al personal”.



Dijo que este problema fue atendido por cuadrillas especializadas de alto voltaje de la Autoridad del Canal de Panamá y personal del Idaan.



DISTINTOS EVENTOS



Cano aclaró, en la conferencia de prensa, que la situación generada anoche en Chilibre es diferente a la ocurrida hace menos de 10 días que también provocó la falta de agua en la ciudad. “Son dos eventos diferentes”, declaró el funcionario.



El pasado lunes 10 de septiembre una tubería de 12 pulgadas, en la potabilizadora de Chilibre Federico Guardia Conte, se rompió y dejó sin agua al 85% de la ciudad capital. No obstante, el director del Idaan insistió en que la situación de anoche fue un daño eléctrico.



Al respecto, Cano comentó que lamentaba que, desde la situación pasada, se hayan difundido informaciones, a través de las redes sociales, en cuanto a que la potabilizadora de Chilibre no está trabajando de forma adecuada. Y, por lo tanto, se produce un alto consumo de agua.



“El día de ayer no fue la excepción”, indicó. Así, el consumo que se produjo en la red fue "exorbitante", entre las 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Pero Cano expresó que "el Idaan ha sido responsable en el suministro de la información".



Puntualizó, además, que en el transcurso del día se espera que la situación generada en Chilibre se solucione a lo largo y ancho de la ciudad.

