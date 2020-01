Procurador aclarará estatus legal de indígenas

Dos comisiones de trabajo fueron nombradas la tarde de este sábado, 11 de febrero, en el diálogo que mantienen los indígenas con el Gobierno, en la Asamblea Nacional.



Una de las comisiones tendrá como misión reunirse este mismo sábado con el procurador general de la Nación, José Ayú Prado. Esta reunión busca aclarar las denuncias presentadas por los indígenas sobre una supuesta persecución contra los manifestantes en las pasadas protestas contra la minería.



Fue el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, Rogelio Montezuma, quien al inicio de la sesión pidió al Gobierno que certifique –por escrito– que no se le va a abrir expedientes a los indígenas que integran el movimiento contra la minería y las hidroeléctricas.



En tanto, la otra comisión se encargaría de compaginar las dos propuestas que fueron presentadas ayer, viernes, por el Gobierno y la Coordinadora. Se trataría así de identificar las diferencias, las coincidencias y definir el método que vaya acercando posiciones, explicó el titular de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega.



La propuesta –aprobada por la mesa– fue presentada por el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, quien actúa de mediador. Esta reunión de Ayú con representantes indígenas se celebrará en un salón de la Curia Metropolitana, se informó.



DENUNCIA DE INDÍGENAS



El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, reaccionó en la sesión a las declaraciones de Montezuma. Fábrega denunció que esta semana se han dado “varios intentos de desestabilizar el diálogo”.



Mencionó que en un inicio se dijo que había varias personas detenidas en el sector de Risacua, provincia de Chiriquí. Según Fábrega, esta información no era cierta.



Añadió que ayer, viernes, también se reportó el hallazgo de tres cadáveres en un potrero, lo que también fue rechazado por el funcionario.



Acto seguido, el ministro indicó que, como una manera de mantener las garantías del diálogo, se había comunicado con el Procurador “para que dejemos de estar especulación”.



Fábrega pidió que –con el ánimo de darle credibilidad al tema– se tenga cuidado al estar dando este tipo de informaciones al aire y de esa naturaleza.



Al respecto, Montezuma dijo que “la intención no era alarmar sino buscar la información y aclarar”. Lo que no se quiere es que cuando termine el diálogo empiece la cacería de los compañeros, agregó el representante de los indígenas.



La reunión comenzó con cuatro horas de atraso en el Salón Azul de la Asamblea.