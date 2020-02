Proyecto de pensión vitalicia para envenenados será discutido en julio

El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Salud, que otorga una pensión vitalicia de $235 hasta $1,250 a las víctimas del dietilene glycol será discutido en julio próximo, cuando comience el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional.



Esto será así luego de que este lunes, 30 de abril, no se pueda realizar una reunión entre el Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida y los miembros de una subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, por el día feriado adelantado del Día del Trabajo.



Así lo dio a conocer hoy el presidente del comité, Gabriel Pascual, quien reiteró su negación a esta propuesta, por considerar que la pensión es muy baja.



Según Pascual, la pensión propuesta por el Gobierno no se fundamenta en ningún estudio, por lo que se están violando sus derechos. También criticó que se les pida firmar un finiquito para que no interpongan futuras acciones legales.



Así las cosas, Pascual dijo a Prensa.com que es mejor que el Gobierno "deje de estar perdiendo su tiempo" con esa clase de propuestas.



En vez de eso, el dirigente indicó que las autoridades de salud deben preocuparse por mejorar la atención de salud de los pacientes afectados con el dietilene glycol. Esto, con relación a las citas médicas y medicamentos, explicó.