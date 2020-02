Reiteran petición para que el diálogo se efectúe en un sitio neutral

Los indígenas reiteraron este viernes su posición para que el diálogo que busca establecer una ley especial minera y de protección de los recursos hídricos de la comarca se lleve a cabo, de ahora en adelante, en un sitio neutral.



Así lo dio a conocer la cacica suplente, Clementina Pérez, quien mencionó que las conversaciones podrían darse en la Curia Metropolitana o en la comarca Ngäbe Buglé. Además, Pérez dijo que piden la presencia del gobernante Ricardo Martinelli en estas conversaciones.



Pérez comentó en TVN Noticias que algunos indígenas piden que el diálogo se reanude prontamente. No obstante, la cacica general Silvia Carrera no ha tomado aún una decisión, agregó.



La cacica suplente también aclaró que el movimiento indígena es de paz, por lo que han pedido a los indígenas que no cierren las calles.



Por su parte, Kevin Sánchez, dirigente de los indígenas en Chepo, dijo que mantendrán abierta la vía Panamericana. Esto se da en cumplimiento de la orden dada anoche por la cacica general Carrera. No obstante, indicó que están a la espera de cualquiera instrucción que, en ese sentido se pueda dar.



Cerca de la medianoche, la dirigencia indígena condicionó su continuidad en el diálogo a un lugar neutral y que el Presidente asista a las conversaciones.