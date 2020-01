Erasmo Pinilla, nuevo magistrado presidente del Tribunal Electoral

El magistrado Erasmo Pinilla fue electo la mañana de este jueves, 15 de noviembre, como nuevo presidente del Tribunal Electoral (TE). Esto es en reemplazo de Gerardo Solís, quien concluyó hoy su periodo en esa entidad.



Como vicepresidente fue electo Eduardo Valdés Escoffery, mientras que el vocal será Heriberto Araúz, quien comenzó hoy su labor en esta institución.



Esta junta directiva regirá por un periodo de dos años, es decir, del 15 de noviembre de 2012 al 14 de noviembre de 2014.

MISIÓN

Más temprano, el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, manifestó que su misión será la misma que han tenido sus colegas en esta entidad: seguir fortaleciendo la democracia del país.



Araúz Sánchez –designado por la Corte Suprema de Justicia por un periodo de 10 años– indicó que también espera contribuir con su gestión para que se siga fortaleciendo la independencia del TE.



Añadió que le corresponderá la preparación de las elecciones generales de 2014. Sobre este tema, Araúz aseguró que las elecciones generales de 2014 no corren peligro. “Para nada”, respondió Araúz a los medios de comunicación.



Expresó que el TE “no es de una persona, somos tres”, refiriéndose a sus demás colegas (Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés Escoffery). “La ciudadanía puede estar tranquila”, dijo.



Enfatizó en el hecho de que las funciones de los magistrados no son nuevas, ya que se encuentran establecidas en la Constitución y la ley.



LA SALIDA DE SOLÍS



Por su parte, el magistrado saliente, Gerardo Solís, dijo que Araúz tiene toda la capacidad para desarrollarse el cargo. "Como ciudadano estaremos pendientes de que siga fortaleciendo la democracia del país", apuntó Solís. Es momento que Araúz empiece a escribir su historia y la sociedad estará pendiente de ella, planteó.



En tanto, Solís reiteró que, en lo personal, sí le sigue preocupando el futuro de las próximas elecciones generales. “Sí me preocupan, en lo personal”. Y es que, según el magistrado saliente, la institucionalidad del país está debilitada.



Por este motivo, dijo que es necesario que los funcionarios entiendan que están para dar un servicio al público y no para servirse de lo público. Indicó, además, que la población debe ejercer sus derechos ciudadanos.



Solís –quien llegó y salió en una moto del TE– dijo que se tomará hasta enero de 2013 para definir qué será lo próximo que hará. Estuvo en el cargo de magistrado durante seis años.