Mi problema con Messi es su exclusiva capacidad para no equivocarse -a no ser por algún penal esporádico, que al fin y al cabo suele remediar con dos o tres goles- y opacar a otros grandísimos históricos, talentosísimos legendarios, inigualables jugadores, como Ibrahimovic, Neymar, Iniesta, Cristiano, Pirlo, Robben, Toti...

Qué sería del fútbol sin él; qué sería sin ellos.

Mi problema con Messi es que por más que su marcador de turno -y el mundo entero- sepa que va a quebrar la cintura a tal velocidad, que probablemente lo deje sentado de culo, él logra escaparse impoluto desafiando su propio guión. Y por ahí mismo alguna ley de la física, si quiere.

Mi problema con Messi es su modo pasivo-agresivo imperturbable pokemon en medio de la selva de patadas vértigo drible pared túnel gol. La descarga precisa, la asistencia perfecta. Ojalá pase algo que no te borre de pronto: esa unicidad de los que logran encantar sin esfuerzo y encandilar sin molestar.

Qué sería del fútbol sin él; qué sería sin ellos.

Mi problema con Messi es esa displicencia ninja quirúrgica con que mata el balón en el pecho, en su empeine izquierdo, en el muslo; el modo cómo suelta el pase bajo presión o no; como corre la cancha, logra estar en el lugar menos pensado y en el momento en el que debe estar.

Dicen que la pelota busca al jugador.

El otro día, como tantas veces, me puse a ver compilaciones de jugadas de los que mencioné en la entrada. Los que más me llamaron la atención fueron Ibrahimovic y Neymar. Qué velocidad, cuánta elasticidad, cómo define, qué visión, qué asistencia, qué golazo. “Sí, pero Messi...”, me recordará el inconsciente. Y me pasa con todos, salvo cuando el fanatismo me pega retro y me pongo a mirar a Zidane, a Ronaldinho, a Maradona, a Bergkamp...

Mi problema con Messi es su visión, fluidez, timing y entendimiento del juego como pocos: una suerte de sastre titiritero despiadado. Lo vemos hacer goles, sí, pero poco hablamos de todo lo que hace cuando no hace nada. Porque los da. Porque arrastra -tanta- marca. Porque hace. Porque deshace. Porque puede.

Y cometemos el error de criticarle que no ha ganado un Mundial cuando -cuándo no- se calienta ese ilógico debate perpetuo de “quién es el mejor jugador del mundo”. Yo me refiero a talento. A antojo. A fluidez. A estilo. A injerencia. A magia. A ilusión óptica. A desafío. A Neo.

Intento no caer en el fanatismo puro y ordinario, pero sinceramente me es imposible. Aunque no podrían importarme menos el Barcelona o el Real Madrid o el Bayern Munich o el Manchester o la Juventus, etc. A mí déjenme con Uruguay, Peñarol y el Niupi.

En resumen, mi problema con Messi es uno que se resolverá únicamente cuando él decida colgar los botines. Solo ahí podré apreciar con merecida atención al resto de los futbolistas contemporáneos. Para entonces, el fútbol será otro. Para entonces, la barra estará muy alta. Entonces, solo entonces, comprenderé que mi problema comenzará en ese instante.