Sí se hace el trabajo

TOMÁS CIANCA CALIFICA SU GESTIÓN EN EL BOXEO OLÍMPICO PANAMEÑO CON UN OCHO

Tomás Cianca comenzó explicando que el nombre de la Federación de Boxeo Aficionado cambió a Federación de Boxeo Olímpico de Panamá.

Cianca, presidente de este organismo, afirmó que el logro obtenido por Atheyna Bylon en el mundial de Corea del Sur le dará un nuevo impulso al boxeo olímpico panameño.

Atheyna Bylon (Izq.) se convirtió en la primera pugilista panameña en lograr una medalla de oro en un mundial de boxeo olímpico. Su logro lo consiguió en Corea de Sur, sorprendiendo a propios y ex Atheyna Bylon recibió la felicitación de Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán (Izq.) y todos sus compañeros en la Policía Nacional. Tomás Cianca

No dejó escapar la oportunidad para aclarar que se está haciendo el trabajo en su gestión y en los dos años que lleva en la dirigencia se han obtenido buenos resultados, tanto en competencia como en la imagen dirigencial.

Cianca, incluso, mostró su rechazo a las declaraciones de la leyenda viviente Roberto Manos de Piedra Durán, en cuanto al trabajo en el entonces llamado boxeo aficionado.

El dirigente se tomó un tiempo y conversó con La Prensa varios puntos importantes para el desarrollo de este deporte en Panamá.

Gran logro de Atheyna Bylon en el mundial en Corea del Sur.

Claro que sí. Esto fue un trabajo en equipo y hay que darle méritos al profesor Pedro Echevarría por la medalla obtenida por Atheyna Bylon. Mucha gente me pregunta de dónde salió ese entrenador; esos valores no eran muy conocidos. Logramos captar a Echevarría, quien es un entrenador “tres estrellas”, teniendo el derecho a subir al tinglado con la peleadora panameña.

Definitivamente el logro de Atheyna Bylon en el mundial le dará ese impulso que tanto necesita el boxeo olímpico panameño, ¿cierto?

Efectivamente abrirá las puertas para que seamos tomados en cuenta por el Estado y la empresa privada. Quiero agregar que el proceso de Atheyna Bylon ha sido de dos años. Aquí nada salió improvisado. En diciembre de 2012 Atheyna ganó el torneo Guantes de Oro y allí se hicieron todas las recomendaciones para darle el respaldo a esta atleta, muy dedicada al entrenamiento. Solamente cuatro países de América [Estados Unidos, Brasil, Canadá y Panamá] han logrado ganar una medalla de oro en un mundial olímpico femenino.

¿Cómo fue el trabajo de la federación directamente con Atheyna Bylon?

Tenemos que reconocer el trabajo que hizo Pandeportes en la administración de Javier Tejeira. Ahora, con Roberto Arango se mantuvo la beca de mil 200 dólares al mes. Además de eso, la federación realizó grandes esfuerzos económicos del bolsillo de nosotros. Teníamos que enviarla a eventos de preparación, entre otras cosas.

También el aporte de Camilo Mesnache, Juan Carlos Tapia y otros aportes de la empresa privada consiguiendo el resultado.

Ahora necesitamos el apoyo del Estado, ya que la preparación de Atheyna Bylon es aproximadamente de 140 mil dólares.

¿Ahora la mirada puesta en los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos?

Eso ya está planificado desde el mes de julio y tenemos pensados varios fogueos. Queremos tener los recursos para enviarla a un campo de entrenamiento a Italia o Barcelona, España. Esa es la meta que queremos y en Barcelona Pedro Echevarría tiene contactos.

Fuera de Atheyna Bylon, ¿qué otra figura tenemos en el boxeo olímpico panameño?

En el boxeo masculino tenemos a Jaime Muñoz, quien tiene 19 años y mucho futuro en este deporte. En el femenino contamos con Carol Hilbert, quien ya ha conseguido grandes resultados.

Vamos a trabajar fuerte la parte emotiva de estos atletas para que sigan enfocados en lo que pueden conseguir. Para mí Atheyna Bylon, Jaime Muñoz y Carol Hilbert son las figuras de experiencia que tenemos.

¿Podría comentar el trabajo y las necesidades que tiene el boxeo olímpico en Panamá?

El problema en el interior del país es que no tenemos cuadriláteros. En Coclé y Herrera no hay tinglados. En Los Santos le faltan piezas, en San Miguelito no hay, ni tampoco en Bocas del Toro.

Hice la solicitud para que nos dieran seis tinglados para solucionar eso.

Mira, en la provincia de Veraguas se hicieron 25 programas de boxeo y hay una buena actividad.

En la provincia de Panamá se necesitan gimnasios en el área periférica como Chilibre y otros lugares. No tenemos instalaciones deportivas en estos lugares y Pandeportes debe ayudar en la construcción de gimnasios.

Aquí no tenemos cómo practicar.

¿Qué pasa entonces con el respaldo del Gobierno y la empresa privada?

Más que la empresa privada el Estado debe apoyar. El Estado debe hacer gimnasios para poder practicar y no solo en el boxeo olímpico, sino que se carece de lugares de entrenamiento para yudo, lucha y otros deportes.

Yo pienso que hay un abandono en este sentido. Incluso, no hay un centro de alto rendimiento. Si vas a la Ciudad Deportiva Irving Saladino, verás que los muchachos están como en una cárcel modelo. En cada provincia deben existir lugares de entrenamiento.

Muchas críticas se han generado en el boxeo profesional, que la falta de figuras es por la carencia de un buen boxeo olímpico, ¿qué piensa?

Recordemos que esta es una federación que hicimos una renovación. Hace algún tiempo hicimos unos cambios y siempre se ha tratado de cambiar la dirigencia desde afuera y así no se puede.

Incluso, no estoy de acuerdo con las críticas que hizo Roberto Manos de Piedra Durán de que aquí no se hace nada. Es muy fácil criticar desde afuera. Entramos con una visión diferente y en dos años que tenemos ya tenemos logros y medallas en Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, mundiales.

Si la gente del boxeo profesional está esperando por figuras, tendrá que esperar por lo menos cinco años.

Ellos [boxeo profesional] van a tener que buscar soluciones de sus problemas. Nosotros trabajamos fuerte para tener figuras en el boxeo olímpico.

De un puntaje de 1 a 10, ¿cómo calificaría su gestión en estos dos años?

Pienso que un ocho. Hemos hecho trabajos de actualizaciones en varias provincias y seguiremos enfocados en desarrollar el boxeo olímpico. Esperamos el respaldo del Estado para que estos jóvenes tengan oportunidad de grandes logros.